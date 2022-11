Natale 2022, quanto costa il panettone di Cannavacciuolo dopo la terza Stella Michelin: allucinante

Antonino Cannavacciuolo ha ottenuto la terza Stella Michelin, dopo un altro trionfo quanto costa il suo gustoso panettone? Scopriamolo insieme.

Il Natale 22 sarà senz’altro diverso, il caro vita sta mettano a dura prova milioni di italiani che fanno i conti con il caro vita, le bollette e molto altro ancora. Sta per arrivare il periodo più amato dell’anno, specie dai bambini, ma che costi avrà sul budget della popolazione?

Di certo sarà una festa più ridimensionata ma sempre vissuta (per chi può permetterselo), ad ogni modo nei supermercati ed in giro per le pasticcerie iniziamo a vedere le vetrine addobbate a festa con i dolci della tradizione.

Immancabili sono il pandoro ed il panettone, dopo aver conseguito la terza Stella Michelin, Antonino Cannavacciuolo, il noto chef famoso per la sua partecipazione a MasterChef ed atri programmi, a quanto venderà il suo panettone artigianale?

Ecco quanto costa il panettone di Antonino Cannavacciuolo

Gustoso, ricco di sapori, intenso ed avvolgente, Cannavacciuolo offre un prodotto unico nel suo genere che accontenta tutti i palati, anche quelli più pretenziosi. Assaggiare il panettone del noto chef è sicuramente un momento unico che non lascia spazio ad altro, ma a che costo?

Le creazioni dello chef, quest’anno sono ben 8, oltre ai classici intramontabili si troverà anche le nuove creazioni, come il pistacchio, la Melannurca o la variante vegana.

I prodotti adoperati per realizzare i panettoni artigianali sono 100% Made in Italy, quindi avendo una qualità nettamente superiore rispetto ai classici prodotti commerciali, avranno un costo più elevato.

Il panettone classico, all’essenza di agrumi ha un costo di 39,00 euro, mentre il panettone alle gianduia ha un costo di 48,00 euro. Il panettone al limoncello 49,00 euro, il panettone pere e cioccolato 44,00 euro, mentre quello Limited Edition Cioccolato e Caffè ha un costo di 61,00 euro, quello al pistacchio è venduto a 53,00 euro. Inoltre troviamo il panettone alla Melannurca Campana IGP che ha un costo di 50,00 euro e quello vegano 41,00 euro.