Lavatrice, se la usi così stai sbagliando tutto: fermati o spenderai troppi soldi!

Quale programma scegliete quando fate la lavatrice? In base alla risposta vi diciamo se state risparmiando o spendendo più del dovuto.

La lavatrice è uno di quegli elettrodomestici che tutti quanti impariamo ad usare per necessità, ma che pochi conoscono davvero. Essendo molto intuitiva, difficilmente le persone decidono di leggere le istruzioni prima di utilizzarla.

Quello che pochi sanno è che i programmi della lavatrice non si differenziano soltanto per durata, ma anche per consumo di acqua ed elettricità ed intensità del lavaggio. Esiste dunque un modo per risparmiare anche mentre si fa la lavatrice. Di cosa si tratta? Scopriamolo insieme.

Lavatrice, il segreto per risparmiare sul lavaggio

I programmi della lavatrice non sono tutti uguali. Alcuni consumano molta più energia degli altri. A livello intuitivo può sembrare che il lavaggio breve sia anche il più economico, ma in realtà non è così. Il lavaggio breve (circa 30 minuti), infatti, consuma una quantità d’acqua maggiore di quello normale, dovendo raggiungere gli stessi risultati in molto meno tempo. Inoltre consuma molta più energia perché l’acqua deve essere riscaldata in maniera molto rapida.

Al contrario, invece, il lavaggio ecosostenibile permette di risparmiare acqua ed energia. È molto più lungo di quello normale (dalle 2 alle 2 ore e mezzo), ma riscaldando l’acqua in maniera molto più graduale permette di risparmiare sulla bolletta dell’energia. Questo stesso lavaggio permette inoltre di tenere i vestiti più a lungo nell’acqua, permettendo dunque di pulirli più a fondo.

La scelta del lavaggio, inoltre, dovrebbe essere legata al tipo di materiale che andate ad inserire all’interno del cestello. Alcune temperature infatti tendono a rovinare i vestiti o a farli restringere, mentre altre non sono abbastanza potenti fa uccidere i batteri.

Infine, un’accurata pulizia della lavatrice vi permetterà di evitare lavaggi poco efficaci. Ricordate dunque di controllare periodicamente il macchinario e di utilizzare con cadenza regolare prodotti anticalcare, preferibilmente naturali.

