Internet casa: quali opportunità con la fibra ottica?

La massiccia diffusione della fibra ottica, attraverso la creazione di nuove infrastrutture, oggi è parte integrante di quel processo finalizzato a favorire l’innovazione su larga scala e la rimozione del divario digitale che continua a rallentare il paese.

Naturalmente per essere parte attiva di questa rivoluzione è fondamentale avvalersi di questa tecnologia di rete anche in ambito domestico, andando in questo modo a ottimizzare, semplificare e velocizzare tutta una serie di attività del quotidiano.

La fibra ottica come risorsa nel quotidiano

Grazie alle elevate capacità conduttive, la fibra ottica sta diventando uno strumento essenziale nella vita di tutti i giorni.

Difatti, dato che permette di trasmettere un’elevata quantità di dati in modo stabile, senza dispersioni né disturbi di natura elettromagnetica, offre la possibilità di gestire in maniera estremamente semplice qualunque processo basato sulla connettività.

L’ultra velocità favorisce una migliore esperienza di gaming online, una più fluida fruizione dei contenuti in alta definizione e un perfetto utilizzo di applicazioni cloud.

Tutto questo senza contare che dà accesso anche a una maggiore esperienza in termini di streaming e web conferencing, fondamentali per tutte quelle attività scolastiche, formative o di intrattenimento in cui sia necessario disporre di velocità di download e upload estremamente elevate.

Inoltre, l’avvento di un nuovo modo di intendere il mondo del lavoro ha fatto sì che la fibra ottica in ambito domestico diventasse cruciale anche per la platea di lavoratori connessi da remoto.

Per usufruire di tutti i vantaggi messi a disposizione da questa tecnologia a costi piuttosto accessibili al giorno d’oggi sul mercato è possibile trovare diverse promozioni interessanti. Ne costituiscono un esempio le offerte fibra Sorgenia, che permettono sempre di avvalersi della tecnologia migliore tra quelle disponibili nella propria area di residenza, tra FTTH e FTTC.

La fibra ottica come chiave per uno sviluppo sostenibile

La fibra ottica per la casa rappresenta un’opportunità anche per quanto concerne il suo importante contributo alla causa della sostenibilità.

L’ultra velocità, infatti, forte di un’infrastruttura che prevede il ricorso alla fibra di vetro, oltre ad avere elevate capacità conduttive, permette di disporre di una rete ampiamente più performante e più sostenibile rispetto alla vecchia ADSL.

Inoltre, trattandosi di una tecnologia future proof, quindi sviluppata per tenere il passo con le evoluzioni che si attendono dal settore tech, non richiede l’esecuzione di ulteriori upgrade, promettendo importanti benefici per quanto concerne il risparmio di risorse in futuro.

Smart home e fibra ottica

La fibra ottica fa parte di quelle soluzioni di ultima generazione fondamentali per lo sviluppo della casa del futuro. L’evoluzione delle tecnologie ICT ha infatti favorito l’implementazione, in abito domestico, di innovative soluzioni di domotica, che negli ultimi anni hanno contribuito a rendere la casa intelligente.

Nello specifico, grazie a una connessione di ultima generazione, oggi è possibile sfruttare al meglio tutte le potenzialità offerte dall’Internet of think e dall’Intelligenza Artificiale, dalle quali si può ottenere una vera e propria integrazione tra internet e gli oggetti nonché fra l’uomo e la macchina.

Di conseguenza, in una smart home si può massimizzare la qualità del sistema di sorveglianza, rendere più efficiente il funzionamento di impianti o elettrodomestici, avere un controllo completo di prese, interruttori e termostati, ma anche disporre l’apertura o la chiusura di serramenti, oltre ad avere una supervisione di tutti i dispositivi audio video smart e dei sistemi di illuminazione connessi.