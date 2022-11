Carlotta Mantovan: “Vedo Fabrizio”, i segnali del conduttore mettono i brividi: non è morto!

Carlotta Mantovan non ha resistito ed ha confessato tutto, vede Fabrizio ed i fan sono senza parole. Il conduttore non è morto.

Sembrerà assurdo ma è proprio così, Carlotta Mantovan vede Fabrizio Frizzi, in molti si stanno chiedendo come sia possibile o se sia uno scherzo di cattivo gusto dal momento che ufficialmente Fabrizio è venuto a mancare a causa di un’aneurisma cerebrale nel marzo del 2018. E’ possibile che sia una farsa?

Abbiamo visto le immagini del funerale, gli amici e i parenti piangere per lui, la piccola Stella crescere senza un padre, e allora cosa succede a Carlotta? Ecco la confessione shock che mette tutto in discussione.

Fabrizio c’è ancora, il conduttore non è morto

Una dichiarazione che ha sconvolto sensibilmente i fan del conduttore Fabrizio Frizzi, lo storico presentatore morto qualche anno fa ha lasciato un vuoto incolmabile in tutte le persone che gli hanno voluto bene, come parente, amico e collega.

Dopo la sua morte, Carlotta, sua moglie, è volata in Francia con la figlia Stella, ha deciso di cambiare vita in nome di quell’amore così forte che le ha donato tanta felicità. Trascorrere le giornate ricordando ogni momento trascorso con Fabrizio era un supplizio, specie per la piccola di casa che oggi assomiglia sempre di più al padre.

Qualcosa però nella dichiarazione di Carlotta non torna, che vuol dire che vede Fabrizio, sente Fabrizio e parla con Fabrizio?

Le dichiarazioni di Carlotta hanno spiazzato ed intenerito contemporaneamente i fan che ricordano ancora oggi il conduttore. L’ex Miss Italia ha dichiarato a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin che il rapporto con la figlia Stella è molto cambiato, si è fortificato: ” …io non voglio piangere perché ci tengo, per Stella. Voglio essere una mamma forte, un’ancora di salvezza e di protezione per lei”, confessa commossa.

Continua dicendo che quando si trova immersa nella natura con la bambina ed incontra un fiore giallo, una coccinella gialla, una foglia gialla o qualsiasi altra cosa che sia di colore giallo, è come se Fabrizio fosse lì con loro poiché questo era la sua sfumatura preferita.

Infine conclude dicendo che ha molta fede, che ci crede e che non può non ignorare piccoli segnali che il suo Fabrizio le manda, così da poter parlare con lei, nel cuore e nella mente, ed è lì che vivrà per sempre.