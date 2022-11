“Loredana, ma sei tu'”, la trasformazione della Lecciso è un colpo al cuore. I fan stentano a riconoscerla – FOTO

Cos’è successo a Loredana Lecciso? La trasformazione è eccessiva, i fan non riescono a credere ai loro occhi. Mai vista così.

Loredana Lecciso è la famosissima compagna di Al Bano Carrisi, ex marito di Romina Power. La donna è sempre stata ed è tutt’ora al centro del gossip proprio a causa della perenne competizione con la Power che a quanto pare, ogni tanto, ci mette lo zampino nella vita dell’ex marito.

Di fatti ricordiamo che per diverso tempo si vociferava di un presunto tradimento di Al Bano proprio con la Power, il cantante di Cellino San Marco ha però smentito ripetutamente la notizia.

Naturalmente Loredana non è contenta della presenza costante della cantante di origini Americane ma ad ogni modo ci convive e cerca di evitare qualsivoglia discussione con Al Bano, padre dei suoi due figli, Jasmine ed Al Bano Jr.

Loredana è una donna che ha presenziato parecchio in tv e tutt’oggi è ospite in diversi salotti televisivi, la sua carriera ha avuto una notevole spinta grazie all’Isola dei Famosi, diventando uno dei personaggi più gettonati ed apprezzati degli ultimi tempi.

Forse pochi sanno che la Lecciso ha iniziato la sua carriera in tv in una piccola emittente televisiva del suo paese (in Puglia) gestita dall‘ex marito, a tal fine conseguì anche il tesserino da giornalista, titolo revocato più avanti per la sua partecipazione ad alcuni programmi non consoni all’ordine.

Loredana Lecciso, mai vista così: trasformazione shock

Loredana ed Al Bano si sono conosciuti alla fine degli anni ’90, quando la relazione con Romina era ormai bella che finita. Nel 2001 hanno deciso di convivere insieme e di mettere su famiglia, naturalmente la relazione non è sempre stata rosa e fiori, anche loro hanno avuto dei momenti no, superati senza ripercussioni.

In queste ore sta circolando sul web una foto di Loredana, in molti stentano a riconoscere la showgirl vista la notevole trasformazione, lei è con Al Bano e brindano, è certamente una foto scattata qualche anno fa in quanto sono entrambi molto giovani. Molti fan hanno ipotizzato a numerosi interventi estetici ma sulla faccenda la Lecciso non ha mai smentito o confermato nulla.

Di certo una differenza sostanziale tra un prima ed un dopo si nota, senza conferme però non possiamo far altro che restare nel dubbio ed apprezzare Loredana per la bella persona che è.