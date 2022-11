Una donna di 75 anni è stata trovata morta nella sua abitazione di Sassari. In casa anche la sorella gemella rimasta gravemente ferita e trasportata in ospedale.

Nel pomeriggio di ieri a Sassari, una donna di 75 anni è stata trovata senza vita all’interno della sua abitazione, un appartamento sito nel quartiere Monte Rosello. Accanto al cadavere, la sorella gemella ferita gravemente.

A contattare i soccorsi, che poi hanno fatto la drammatica scoperta, alcuni parenti delle due donne, preoccupati di non riuscire a mettersi in contattato con quest’ultime ormai da alcuni giorni. Da quanto appurato sino ad ora, le due sorelle sarebbero rimaste vittime di un incidente domestico.

Si chiamava Andreuccia Cossu, la donna di 75 anni trovata morta nel pomeriggio di ieri, lunedì 7 novembre, nel suo appartamento di Sassari, dove viveva insieme alla sorella gemella Anna.

Tutto è partito quando alcuni parenti delle due donne, non riuscendo più a contattarle, hanno chiamato le forze dell’ordine segnalando l’accaduto. In pochi minuti, riporta la redazione dell’agenzia Ansa, presso l’abitazione si sono precipitati i soccorsi del 118, una squadra dei vigili del fuoco e le pattuglie della Polizia.

Aperta la porta d’ingresso, i soccorritori e le forze dell’ordine si sono trovati davanti alla terrificante scena: entrambe le sorelle erano riverse sul pavimento del soggiorno. Per Andreuccia non c’è stato nulla da fare se non constatarne il decesso, la gemella è stata, invece, trasportata d’urgenza presso l’ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove ora si trova ricoverata in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione.

Gli agenti della Polizia stanno ora indagando per capire cosa sia successo. Tutti gli elementi raccolti sino ad ora dagli investigatori, scrive l’Ansa, fanno presumere che si sia trattato di un incidente domestico: la 75enne sarebbe deceduta in seguito ad una caduta e la sorella, nel tentativo di soccorrerla, si sarebbe ferita gravemente.