Tragedia questa mattina a Milano. Un ragazzo di soli 14 anni è stato investito e ucciso, per cause ancora in fase di accertamento, da un tram mentre era in sella alla sua bici. La vittima sembra si stesse recando presso la scuola che frequentava.

Il tempestivo intervento dei soccorritori del 118 non è servito a nulla: quando l’equipe medica è giunta sul posto hanno potuto solo constatarne il decesso. Le forze dell’ordine ora dovranno ricostruire quanto accaduto.

Milano, investito in bici da un tram lungo i binari: 14enne muore mentre va a scuola

Intorno alle 8 di questa mattina, martedì 8 novembre, un gravissimo incidente si è consumato all’angolo fra via Tito Livio e via Einstein a Milano. Nel sinistro ha perso la vita un ragazzino di 14 anni di cui non è stata resa nota l’identità.

Il 14enne stava percorrendo alla guida della sua bici via Tito Livio per raggiungere la scuola che frequentava, il liceo scientifico Albert Einstein. Per cause ancora da verificare, riporta la redazione di Leggo, la due ruote è stata centrata da un tram della linea 16 lungo i binari. Un impatto violentissimo che ha spezzato in due la bici non lasciando scampo all’adolescente.

All’arrivo dei vigili del fuoco e dell’equipaggio del 118 per il ragazzino non c’è stato nulla da fare. I pompieri lo hanno estratto dalle rotaie ed affidato ai sanitari che, dopo vari tentativi di rianimazione, si sono dovuti arrendere all’evidenza dichiarandone la morte: fatali le ferite riportate nell’investimento. Trasportato in ospedale, riferisce Leggo, l’autista alla guida del tram rimasto sotto choc.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale del capoluogo lombardo che hanno provveduto ai rilievi di legge ed ora stanno cercando di stabilire le cause e l’esatta dinamica del sinistro costato la vita al 14enne. In tal senso, sono state raccolte le testimonianze dei presenti che potranno fornire elementi utili.