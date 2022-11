Aveva solo 7 anni il bambino che ieri pomeriggio è morto investito da un autobus dopo essere caduto dalla sua bici a Sant’Egidio di Cesena (Forlì-Cesena).

Ad assistere alla tragedia il padre ed il fratellino. Lanciato l’allarme, sul luogo dell’incidente è arrivato il personale medico del 118 che nulla ha potuto per salvare la vita del piccolo: troppo gravi le ferite riportate. I rilievi e le indagini sono affidate agli agenti della Polizia Municipale.

Sconvolta l’intera comunità di Sant’Egidio di Cesena, frazione del comune di Cesena, dove nel pomeriggio di ieri, lunedì 7 novembre, un bambino di soli 7 anni è morto in seguito ad un incidente.

Stando a quanto è stato ricostruito dalle forze dell’ordine, come riferisce la redazione di Fanpage, il piccolo era uscito insieme al padre e al fratellino per fare un giro in bici. Mentre pedalava lungo la pista ciclabile, improvvisamente, è caduto dalla sella finendo sull’asfalto, ma in quel preciso istante è sopraggiunto un autobus dell’azienda Start Romagna che lo ha centrato in pieno. Il tutto sotto gli occhi del genitore e del fratello.

Immediato l’intervento dello staff medico del 118. I sanitari hanno provato disperatamente a rianimare il bambino, ma ogni sforzo non ha dato gli esiti sperati: alla fine si sono arresi costatandone la morte, sopraggiunta per le gravi lesioni. Sotto choc, scrivono i colleghi di Fanpage, il conducente del mezzo di trasporto pubblico.

Accorsi sul luogo della tragedia anche gli agenti della Polizia Municipale che hanno condotto gli accertamenti e raccolto le testimonianze dei presenti per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’investimento.

Tanti i messaggi di cordoglio per la famiglia del piccolo, tra cui quello della stessa Start Romagna che ha espresso la propria vicinanza attraverso una nota.