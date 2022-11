In un incidente stradale, verificatosi questa mattina sull’autostrada A1 in provincia di Firenze, un uomo di 56 anni ha perso la vita. Ferita gravemente la moglie.

Un morto ed un ferito grave, questo il drammatico bilancio dell’incidente avvenuto questa mattina lungo l’autostrada A1 nel tratto tra il bivio con la A11 Firenze-Pisa Nord e Firenze Scandicci. A perdere la vita un 56enne che viaggiava in auto con la moglie.

La vettura avrebbe prima urtato un camion e successivamente sarebbe finito contro un mezzo pesante, fermo in corsia d’emergenza. Inutili i tentativi di soccorso per la vittima, mentre la moglie è stata trasportata d’urgenza in ospedale, dove ora si trovava ricoverata.

Incidente mortale all’alba di questa mattina, martedì 8 novembre, sull’autostrada A1 tra il bivio con la A11 Firenze-Pisa Nord e Firenze Scandicci. La vittima è un uomo di 56 anni, di cui non si conoscono le generalità.

Il 56enne era a bordo di una vettura, su cui viaggiava anche la moglie, una donna di 55 anni. Improvvisamente, si legge in un articolo de La Nazione, il veicolo avrebbe urtato un camion sulla carreggiata, poi, dopo aver sbandato, ha terminato la propria corsa contro un tir in sosta sulla corsia d’emergenza. Lo schianto è stato violentissimo e l’auto è andata completamente distrutta.

Per estrarre i due occupanti dalle lamiere sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno poi affidato la coppia alle cure dei medici del 118. Nulla da fare per il 56enne, che sarebbe deceduto sul colpo. La moglie, invece, è stata caricata sull’ambulanza e trasportata d’urgenza presso l’ospedale Careggi del capoluogo toscano. La donna, riporta la redazione de La Nazione, versa in condizioni gravi.

Gli agenti della Polizia Stradale, sopraggiunti sul posto, hanno condotto i rilievi e ora dovranno stabilire le cause dello scontro costato la vita al 56enne. Enormi le ripercussioni sulla circolazione lungo il tratto autostradale, dove si sono registrate code di oltre due chilometri in direzione Roma.