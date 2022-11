“Matrimonio a prima vista”, una delle protagoniste più discusse è diventata mamma: “Benvenuto tra noi”

Parliamo di Sitara Rapisarda, ex concorrente del programma nel 2020 che oggi dopo due anni ha trovato l’amore ed è diventata mamma.

L’avevamo lasciata triste e con il sorriso spento dopo il divorzio dal marito Gianluca Elifani con cui era stata unita in matrimonio durante la stagione 2020 del docu reality di Discovery Plus.

La successiva storia con l’altro ex concorrente di “MAPV” Andrea Ghiselli, aveva fatto sperare i fan che avesse davvero trovato l’amore. Anche questa storia però si è rivelata un fallimento visto che i due si sono divisi dopo appena pochi mesi di frequentazione.

Sempre molto riservata riguardo la sua vita privata, Sitara Rapisarda alcuni mesi fa ha iniziato a parlare di una nuova relazione intrapresa con un certo “Mister X”, che poi ha rivelato essere Marco Casoria, tatuatore romano come lei.

Con Marco fin da subito ha intrecciato una bellissima, e sana, complicità che ha portato questi due giovani innamorati a concretizzare il sogno di sempre, quello di costruire una famiglia tutta loro. E ci sono riusciti.

Sitara è diventata mamma di Mattia, le foto riempiono il cuore

Il 28 ottobre scorso la bella romana ha dato alla luce il suo piccolino, frutto dell’amore con il suo Marco Casoria conosciuto circa un anno fa.

Il giorno del parto ha condiviso una foto in cui dava l’annuncio della nascita di Mattia (Giano) Casoria, nato con parto in acqua a casa come lei aveva sempre sognato:

“Alle 20:35 nel cuore pulsante di Testaccio sei venuto al mondo tu amore nostro. Benvenuto tra noi ♥️”.

Moltissimi gli auguri che le sono giunti anche da parte di ex partecipanti al programma come Martina Pedaletti (anche lei in dolce attesa), che le ha inviato un “Ma Auguroniiiiiiiiiii😍😍😍 quanto lo aspettavamooooooooooooooo❤mi sono troppo emozionata”.

Si è aggregata a lei anche Jessica Gregorio con un “Benvenuto al mondo piccolo 💫 che la vita ti sorrida! ❤️”. Sitara si riserva di parlare nelle prossime settimane di come è andato il parto per essere d’aiuto a tutte quelle donne che come lei vorranno adottare la stessa pratica con l’ostetrica a casa.