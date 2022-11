Romina Power allarma i fan: “Sto male, non riesco più a…”. Rivelazione a sorpresa

La cantante tre giorni fa sul suo profilo Instagram ha pubblicato un video in cui racconta ai follower il suo stato di salute non dei migliori.

Non è uno dei momenti migliori per la ex moglie di Al Bano che tre giorni fa ha pubblicato un video accanto al suo maestro spirituale in cui annuncia che il suo stato di salute non è ottimale.

Appoggiate al muro si vedono le stampelle che l’aiutano a deambulare, il viso stanco e sciupato nonostante il sorriso che non l’abbandona mai, neppure in questa circostanza.

La cantante avrebbe dovuto partecipare ad una serata spirituale a Lecce al Museo di Castromediano, ma l’aggravarsi della sua situazione ne ha impedito la presenza, tanto da voler spiegare le sue ragioni alla community e tutti quelli che ci tenevano a conoscerla di persona.

Romina Power, come sta davvero?

“Vi volevo mandare questo messaggio di saluto a tutti quanti per farvi sapere che, sfortunatamente, il mio corpo in questo periodo mi sta dando filo da torcere“, ha dichiarato Romina senza esitare un attimo.

“Il mio corpo in questo momento non mi permette di essere agile come vorrei, non riesco proprio a camminare” anche se rivela che a livello spirituale, mentale e astrale è connessa e sta bene.

“Vi voglio bene a tutti e spero di organizzare un altro incontro quando potrò camminare. Passerà, ma mi dispiace. Ciao a tutti“, ha poi concluso nel videomessaggio.

Ricordiamo che già nel 2019 la cantante si era sottoposta ad un delicato intervento chirurgico al ginocchio ma evidentemente la situazione si è nuovamente aggravata e richiederà aggiornamenti più approfonditi. La sua fanpage ha capito e subito sono giunti moltissimi messaggi che la rassicurano e le fanno tanti auguri di pronta guarigione.

Lei però ha dimostrato grande forza di volontà esibendosi comunque due giorni fa presso il Palazzo Nazionale della Cultura a Sofia, in Bulgaria, accanto ad Al Bano che per tutto il concerto è stato la sua spalla. Romina ha indossato le sue stampelle per l’occasione addobbate con luci colorate, come vediamo nella foto social pubblicata sul suo profilo.