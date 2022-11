Un uomo di 58 anni è morto nella serata di ieri all’ospedale di Brescia in seguito alle ferite riportate in un incidente avvenuto ieri mattina ad Adro.

Stava andando a lavoro, come faceva ogni mattina, alla guida del suo scooter ma ha perso la vita in un incidente stradale. Questo il tragico destino di un uomo di 58 anni, deceduto all’ospedale di Brescia, dove era stato ricoverato qualche ora prima.

Il mezzo a due ruote condotto dal 58enne si è scontrata con una vettura, condotta da una giovane di 27 anni, ad Adro. I soccorsi giunti sul posto hanno trasportato d’urgenza lo scooterista in ospedale, dove purtroppo è spirato.

È Valentino Lamberti, 58enne di Adro (Brescia), la vittima dell’incidente verificatosi ieri mattina, giovedì 10 novembre, lungo via Zocco.

L’uomo aveva lasciato la sua abitazione per recarsi presso l’azienda dove lavorava, la Straparava, ditta che si occupa della produzione di componenti per veicoli commerciali. Mentre percorreva via Zocco, a poca distanza dalla stessa azienda, riporta Brescia Today, Lamberti avrebbe perso il controllo del mezzo a due ruote che si è scontrato con una Nissan, condotta da una ragazza di 27 anni.

Dopo il violento impatto, sul posto è arrivato l’equipaggio del 118 a bordo anche di un’eliambulanza. Il 58enne, rimasto gravemente ferito, è stato caricato sull’elisoccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale Civile di Brescia, dove è arrivato in condizioni critiche. I medici, nonostante gli svariati tentativi di rianimazione, non hanno potuto far nulla per salvargli la vita. Il cuore dello scooterista ha smesso di battere per sempre in serata ad alcune ore di distanza dal ricovero.

Gli agenti della Polizia Stradale, in collaborazione con quelli della Polizia Locale, hanno svolto gli accertamenti per risalire all’esatta dinamica dello scontro. Nelle prossime ore, riferisce Brescia Today, l’autorità giudiziaria potrebbe stabilire l’esame autoptico sulla salma.

Tanti i messaggi di cordoglio da parte di amici e conoscenti per la famiglia di Lamberti che moglie e tre giovani figli.