Nella serata di ieri a Castelfiorentino, in provincia di Firenze, una giovane donna è stata travolta e uccisa da un treno regionale. Sul posto soccorsi e le forze dell’ordine.

Una giovane donna ha perso la vita nella serata di ieri a Castelfiorentino, in provincia di Firenze, dopo essere stata investita da un treno regionale lungo i binari all’altezza del ponte Falcone e Borsellino nei pressi della stazione ferroviaria.

All’arrivo dei soccorsi per la giovane era ormai troppo tardi: ai soccorsi non è rimasto altro che constatarne il decesso. Ad indagare sull’accaduto gli agenti della Polizia Ferroviaria che dovranno determinare la dinamica esatta.

Dramma nella serata di ieri, giovedì 10 novembre, a Castelfiorentino, centro della provincia di Firenze, dove una giovane donna, di cui non si conoscono le generalità, è stata travolta e uccisa da un treno.

La vittima, stando alle prime informazioni sull’accaduto, riportate da alcune fonti locali e dalla redazione de La Nazione, si trovava lungo i binari nei pressi della stazione ferroviaria, quando, per cause ancora da chiarire, è stata centrata in pieno da un regionale, partito da Siena con destinazione Firenze. Un impatto, avvenuto all’altezza del ponte Falcone e Borsellino, che non le ha lasciato alcuno scampo.

Scattato l’allarme, immediato è stato l’intervento dei vigili del fuoco e dello staff sanitario del 118. Dopo svariati tentativi di rianimazione, i soccorsi si sono dovuti arrendere costatandone la morte, sopraggiunta per le gravi lesioni riportate nell’investimento.

Accorsi anche gli agenti della Polizia Ferroviaria che hanno provveduto agli accertamenti del caso per risalire all’identità della vittima e determinare le cause della tragedia. Non è ancora chiaro, difatti, se si sia trattato di un drammatico incidente o di un gesto volontario.

Per permettere le operazioni di soccorso ed i rilievi, il traffico ferroviario è stato sospeso lungo il tratto interessato. Per i passeggeri del treno regionale, fatti scendere subito dopo quanto accaduto, scrive La Nazione, è stato attivato un servizio di autobus sostitutivo.