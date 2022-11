Barbara D’Urso, il selfie in bagno sconvolge i fan: “Avete visto?”. Il particolare non passa inosservato – FOTO

Barbara D’Urso ha esagerato, il selfie in bagno, postato su Instagram lascia i follower sotto shock. In molti notano un dettaglio…

La conduttrice Barbara D’Urso ha lasciato i fan senza parole, un semplice selfie si è trasformato in una vera caccia al particolare. In molti hanno notato cosa stesse succedendo, ma di cosa si tratta?

La conduttrice, volto noto della televisione, specie Canale 5, è molto amata ed apprezzata dal pubblico italiano. Negli anni si è fatta valere ed da dimostrato di essere all’altezza di moltissime situazioni anche difficili da gestire.

Il suo programma, Pomeriggio Cinque, targato Mediaset, è sempre molto seguito, offre un varietà di notizie che spaziano dalla cronaca al gossip, con estrema facilità e precisione. Ogni puntata è davvero interessante per questo gli ascolti sono sempre molto alti, non solo al pomeriggio ma anche di giorno, con Mattino Cinque, dove vediamo destreggiarsi su notizie quasi analoghe (per categoria) Federica Panicucci.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —–> Valeria Graci, il body è troppo sgambato e si vede TUTTO. I fan esultano: “Che Donna!” – FOTO

Un selfie che lascia i fan senza parole, Barbarella ha esagerato

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —–> Elisabetta Canalis, brilla all’ITTV Forum&Festival: l’abito di seta risalta un particolare, non porta il…. – FOTO

Di recente è tornato alla ribalta un selfie della D’Urso, lo scatto risale ad Aprile di quest’anno ma alcuni fan hanno deciso di dargli qualche attenzione in vista dell’evoluzione amorosa della conduttrice.

Sappiamo, almeno ufficialmente, che Barbara al momento non è accompagnata, ma il secondo accappatoio dietro alle sue spalle fece ben sperare in un qualche amore. Ma oggi, cosa si sa in merito?

Ricordiamo quando alcuni mesi fa confessò a Verissimo di essere stata attratta e di aver avuto un flirt con il broker Francesco Zangrillo, il tutto è accaduto prima dello scatto. La conduttrice decise di interrompere la conoscenza per incompatibilità di carattere.

In molti hanno pensato che lo scatto fosse un trucco per attirare l’attenzione, altri per far ingelosire qualcuno ed altri ancora che fosse semplicemente un accappatoio di riserva. Ora si riapre la questione, Barbara è fidanzata o è ancora single?