Elisabetta Canalis, brilla all’ITTV Forum&Festival: l’abito di seta risalta un particolare, non porta il…. – FOTO

Elisabetta Canalis ha incantato il pubblico del premio all’ITTV Forum&Festival, ha brillato in un abito in seta rosa. Il particolare non è rimasto inosservato.

E’ stato consegnato ad Elisabetta Canalis uno speciale riconoscimento all’ITTV Forum&Festival, durante la IV edizione. L’ex velina di Striscia la Notizia, porta a casa il ITTV/ECOFLIX Award, per il suo impegno al sostegno degli animali e dell’ambiente.

La premiazione è avvenuta durante la presentazione della piattaforma Ecoflix, un gruppo no-profit, che si è posto l’obiettivo di sostener azioni di rispetto ed importanti verso la salvaguardia della fauna e della flora nel mondo.

L’ideatrice e produttrice di ITTV, Valentina Martelli CEO di Good Girls Planet, ha sottolineato come il premio assegnato a celebrità, artisti, cantanti e personaggi di rilievo nel mondo, abbia a che fare con la loro personalità ed il loro impegno nel proseguire un bene comune soprattutto per i più deboli.

Il rispetto dell’ambiente e la salvaguardia degli animali, sono due temi caldi del momento che non possono passare inosservati.

“Elisabetta Canalis ha dimostrato con azioni inequivocabili il suo impegno incessante per la causa, in particolare per la sicurezza dei cani e contro il loro abbandono incontrollato, e per aumentare la responsabilità sull’uso degli animali nella produzione di contenuti cinematografici e televisivo”, conclude la Martelli.

Elisabetta Canalis, impegnata nella tutela degli animali

Elisabetta Canalis ha documentato tutto sul suo profilo Instagram, seguito da milioni di fan. E’ di certo un premio importante che segna una medaglia alla sua vita. Più volte, la modella, si è fatta portavoce di simili temi sempre importanti ed al centro dell’attenzione.

Per l’occasione, tenutasi presso la NeueHouse di Hollywood, la Canalis ha scelto di indossare un abito lungo rosa di seta, inutile dire che il colore risalvata la sua carnagione ed il suo fisico perfetto.

In milioni hanno notato un particolare decisamente piccante, Elisabetta non indossa, almeno per quanto concerne sopra, la biancheria. Sotto il sinuoso tessuto si possono intravedere in modo chiaro le forme prosperose che lasciano i fan senza parole. L’effetto vedo non vedo supera ogni aspettativa, la Canalis ha brillato come una stella e siamo certi che continuerà a farlo negli anni a venire.