Ieri pomeriggio a Genova, un uomo di 67 anni è stato trovato privo di vita all’interno del suo appartamento. Sul posto i soccorsi e gli agenti della Polizia.

Dramma della solitudine a Genova, dove un uomo di 67 anni è stato trovato senza vita ieri pomeriggio in casa a diversi giorni dal decesso. A trovare il cadavere sono stati gli agenti della Polizia, avvisati da un vicino di casa, insospettito dal rumore della televisione che sentiva da quasi una settimana la tv del 67enne accesa.

Sul posto è arrivato anche il medico legale che ha constatato il decesso. Secondo una prima ispezione, pare che l’uomo fosse deceduto da circa sette giorni probabilmente per cause naturali. Non è escluso che l’autorità giudiziaria disponga l’autopsia.

Genova, 67enne trovato morto in casa: il decesso alcuni giorni prima del ritrovamento

Era morto da una settimana in casa, ma nessuno si è accorto di nulla per circa una settimana. Questo quanto accaduto a Genova, dove nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 9 novembre, un uomo di 67 anni, di cui non è stata resa nota l’identità, è stato trovato privo di vita nella sua abitazione, un appartamento in via Montello.

La segnalazione, riportano i colleghi di Fanpage, è partita da un vicino di casa, preoccupato di non vedere l’uomo, ma soprattutto di sentire accesa ormai da giorni la sua televisione. Presso l’abitazione, in zona Manin, sono arrivati i vigili del fuoco, le volanti della Polizia del capoluogo ligure ed il personale medico del 118. Aperta la porta d’ingresso, la terrificante scoperta: il cadavere del 67enne ormai in avanzato stato di decomposizione.

Non si conoscono ancora le cause del decesso, su cui indaga la Polizia. Dai primi accertamenti del medico legale, scrive la redazione di Fanpage, pare che sul corpo non vi fossero segni di violenza e si ipotizza che la morte possa essere sopraggiunta per cause naturali circa sette giorni prima del tragico ritrovamento.

A chiarirlo con precisione potrebbe essere l’esame autoptico che l’autorità potrebbe disporre nelle prossime ore sulla salma, trasferita in obitorio.