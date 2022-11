Aveva 19 anni il ragazzo assassinato nel pomeriggio di ieri a colpi di pistola davanti alla sua abitazione, sita in via Occhibianchi a Francavilla Fontana (Brindisi).

Erano circa le 18 di ieri, mercoledì 9 novembre, quando alcuni colpi d’arma da fuoco hanno spezzato il silenzio di via Occhibianchi a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, dove un ragazzo è stato ucciso in strada. La vittima è Paolo Stasi, 19enne incensurato residente nel comune del brindisino.

Il giovane, secondo quanto riferiscono alcune fonti locali e la redazione di Today, si trovava davanti casa quando qualcuno si sarebbe avvicinato e avrebbe aperto il fuoco con una pistola. Due dei proiettili esplosi hanno raggiunto il 19enne che si è accasciato al suolo. Sentiti gli spari, i genitori, che si trovavano in casa, hanno immediatamente chiamato i soccorsi.

In pochi minuti, un’equipe medica del 118 ha raggiunto il luogo dell’agguato, ma per Paolo non c’è stato nulla da fare. Dopo svariati tentativi di rianimazione, i sanitari si sono arresi dichiarandone il decesso.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della compagnia locale ed i colleghi di Brindisi che ora si stanno occupando delle indagini per rintracciare i responsabili e risalire al movente dell’omicidio. Gli investigatori stanno esaminando le immagini immortalate dalle telecamere di sorveglianza poste in zona che potrebbero aver ripreso la scena.

Dai primi riscontri, riportano i colleghi di Today, pare che l’arma utilizzata sia una pistola di piccolo calibro che, però, non è stata ancora trovata.