Prima il malore improvviso alla guida della sua auto, poi lo schianto contro un muro, tutto in pochi istanti. È accaduto ieri pomeriggio a Mestre, in provincia di Venezia, dove uno stimato chirurgo morto di 74 anni è morto.

All’arrivo dell’ambulanza, con a bordo lo staff sanitario, per il 74enne era ormai troppo tardi: è stato possibile solo constatarne il decesso, che potrebbe essere sopraggiunto prima ancora dello scontro per via del malore. Gli accertamenti sono stati affidati alla Polizia Locale.

Riccardo Della Dora, noto chirurgo di 74 anni, ha perso la vita nel pomeriggio di ieri, martedì 8 novembre, mentre si trovava in auto a Mestre, in provincia di Venezia.

Il medico stava rientrando da Venezia per recarsi presso la sua abitazione di Mirano. Probabilmente, considerato che nelle ore precedenti non si era sentito bene, riporta Il Gazzettino, aveva deviato il tragitto verso Mestre forse con l’intento di raggiungere il vicino ospedale. Colto da un malore alla guida, però, ha perso il controllo della sua Mercedes che, dopo aver percorso un breve tratto contromano, ha terminato la sua corsa contro il muro di una casa.

I soccorritori del 118 che sono intervenuti sul luogo dell’incidente non hanno potuto far nulla se non constatare la morte del chirurgo. Da quanto sarebbe stato appurato, scrivono i colleghi de Il Gazzettino, pare che la morte sia stata provocata dal malore e sarebbe sopraggiunta qualche istante prima dello scontro con il muro di cinta.

Gli agenti della Polizia Locale hanno effettuato i rilievi che hanno permesso di ricostruire nel dettaglio la dinamica della tragedia.

La morte di Della Dora, che lascia la compagna e due figli, ha gettato nello sconforto l’intera provincia: il chirurgo per anni aveva prestato servizio presso l’ospedale Umberto I di Mestre e successivamente a Villa Salus dopo la pensione.