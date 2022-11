Un ragazzo di 31 anni, tornato da una partita di calcetto, è morto lunedì sera folgorato mentre si asciugava i capelli nella sua casa di Bari. Inutili i soccorsi.

Folgorato mentre asciugava i capelli dopo una doccia nella sua abitazione. Così è morto un ragazzo di 31 anni nella serata di lunedì a Bari. Ad accorgersi della tragedia è stato il padre del giovane che ha sfondato la porta del bagno ritrovando il figlio riverso al suolo.

Immediata la chiamata al numero unico per le emergenze. I soccorsi, una volta raggiunto l’appartamento, non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso del 31enne, che sarebbe avvenuto sul colpo. Intervenuti anche i carabinieri che hanno ricostruito la dinamica dell’accaduto.

Dolore e sconforto a Bari per la morte Leonardo Schingaro, ragazzo di 31 anni deceduto nella serata di lunedì 7 novembre mentre si trovava nel suo appartamento, sito nel quartiere Japigia.

Il ragazzo, dopo essere tornato da una partita di calcetto con gli amici, aveva fatto una doccia in casa. Asciugandosi i capelli con il phon, scrivono i colleghi de Il Messaggero, improvvisamente sarebbe stato raggiunto da una potente scarica elettrica e si è accasciato al suolo all’istante. Non vedendolo uscire, il padre ha sfondato la porta del bagno, trovandosi davanti alla tragica scena: il corpo del 31enne riverso al suolo privo di sensi.

La centrale operativa, ricevuta la segnalazione, ha inviato sul posto un’ambulanza. Allo staff sanitario del 118 non è rimasto altro che dichiarare la morte di Leonardo, per cui non c’è stato più nulla da fare. Il decesso sarebbe sopraggiunto, riferisce Il Messaggero, per un arresto cardiocircolatorio provocato dalla folgorazione.

Giunta pressa l’abitazione anche una pattuglia dei carabinieri. I militari dell’Arma si sono occupati degli accertamenti ricostruendo il terribile episodio. Constata la tragedia, la salma è stata restituita alla famiglia per i funerali, dopo l’ispezione cadaverica in obitorio

La notizia si è subito diffusa nel capoluogo pugliese lasciando sotto choc la comunità, strettasi ai familiari di Leonardo, molto conosciuta in città: il 31enne era titolare un negozio di spedizioni e trasporti.