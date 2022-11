Parquet sempre perfetto, con questo trucco puoi dire addio a segni e graffi sulla superfice

Se anche voi a casa avete la superfice del parquet strisciata da inestetici graffi e striature, vi sveliamo come poter rimediare per risolvere la situazione.

Quanto è bello il parquet nelle case! Dà subito un’aria di vissuto, riscalda l’ambiente e dona ottime vibrazioni a chi vi dimora per via del calore che il legno trasmette e riversa nell’ambiente.

Eppure però questo materiale è bello finchè non inizia a graffiarsi sotto il peso delle scarpe indossate per sbaglio, l’uso dell’aspirapolvere, un mobile spostato con poca avvertenza, un piatto caduto a terra, i bambini che gattonano e spostano oggetti.

Diciamocelo, il parquet non è il massimo per le esigenze che abbiamo noi oggi, sempre troppo dinamiche per poter avere sempre massima avvertenza verso tutto ciò che si trova in casa.

Se invece a casa avete già questo rivestimento a terra oppure siete in affitto e non potete toccare nulla, ma al contempo non avete troppe finanze da investire, allora vi sveliamo subito come poter rimediare a questo problema non così tanto irrilevante.

Addio a segni e graffi sul parquet in pochi minuti, ecco come

La scelta migliore, se si può, sarebbe virare, se proprio piace il genere, verso il legno laminato o il finto parquet che può aiutare moltissimo nella manutenzione generale del pavimento.

Ma se a casa esiste già il parquet allora prendete nota di questi consigli strepitosi per camuffare graffi e segni sulla superfice una volta per tutte!

Se ci sono segni molto evidenti e profondi sul legno, occorre procurarsi degli stick di cera della tonalità più simile al colore del parquet. Quindi sciogliere con un accendino la cera cercando di farla colare dentro il foro e attendere che si solidifichi.

Quindi passare la superfice con della carta leggermente abrasiva per eliminare l’eccesso di materiale e passare un panno inumidito. Per ripristinare invece la lucentezza del legno basterà passare della cera d’api e dell’olio di lino miscelati insieme. Vedrete che meraviglia!