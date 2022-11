Un contadino di 48 anni è stato trovato privo di vita la scorsa notte a Sesto Pusteria, in provincia di Bolzano: l’uomo sarebbe rimasto vittima di un incidente sul lavoro.

Tragedia nella serata di ieri a Sesto Pusteria, in provincia di Bolzano. Un uomo di 48 anni ha perso la vita mentre lavorava vicino al rifugio Larice. Il corpo è stato rinvenuto nella notte dopo che i familiari della vittima hanno contattato i soccorsi preoccupati di non averlo visto tornare in casa.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati i soccorsi ed i vigili del fuoco che hanno trovato il cadavere. Stando ad una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, il 48enne sarebbe stato travolto da alcune lastre di metallo che sarebbero cadute da un mezzo.

Sono in corso le indagini sulla morte di un contadino di 48 anni, trovato senza vita la scorsa notte, tra martedì 8 e mercoledì 9 novembre, vicino al rifugio Larice a Sesto Pusteria, piccolo centro della provincia di Bolzano.

L’allarme è partito, riferiscono alcune fonti locali e la redazione de Il Dolomiti, quando alcuni familiari del 48enne hanno chiamato le forze dell’ordine, preoccupati di non averlo visto rientrare in casa. Dopo la segnalazione, presso il rifugio si sono precipitati i vigili del fuoco, gli uomini del Soccorso Alpino ed il personale medico del 118 che hanno rinvenuto il corpo dell’uomo. All’equipe medica non è rimasto altro che constatarne il decesso.

Oltre alle squadre di soccorso, sono arrivati i carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso ed ora dovranno stabilire le cause della morte del 48enne. Dai primi riscontri, stando a quanto appreso dalla redazione de Il Dolomiti, si sarebbe trattato di un incidente sul lavoro: il contadino sarebbe stato travolto da alcune lastre di metallo che sarebbe cadute, per cause ancora da determinare, da un mezzo.

Da quanto appurato la tragedia sarebbe avvenuto alcune ore prima del terribile ritrovamento da parte dei soccorsi. Sconvolta l’intera comunità locale che si è stretta al dolore dei familiari.