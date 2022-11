Un uomo di 51 anni, scomparso da diversi giorni, è stato trovato all’interno della sua auto finita in una scarpata a Trebbio di Pescaglia, in provincia di Lucca.

Dopo giorni di ricerche, ieri pomeriggio, è stato trovato senza vita l’uomo di 51 anni scomparso da Pescaglia, in provincia di Lucca, da venerdì scorso. Il corpo del 51enne giaceva all’interno della sua auto, terminata in una scarpata nella frazione di Trebbio.

La vettura è stata individuata dai carabinieri che stavano perlustrando la zona. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco che hanno recuperato la vettura ed estratto il cadavere dall’abitacolo. L’ipotesi più accreditata sarebbe quella di un drammatico incidente stradale.

Pescaglia, 51enne scomparso da diversi giorni: trovato morto nell’auto finita in una scarpata

Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche di Francesco Ciabattari, 51enne di Pescaglia, piccolo comune in provincia di Lucca, di cui non si avevano più notizie da giorni. L’uomo è stato trovato morto nel pomeriggio di ieri, martedì 8 novembre.

Ciabattari era uscito di casa venerdì scorso a bordo della sua auto. Non vedendolo rientrare, riporta la redazione di Fanpage, alcuni vicini di casa hanno chiamato le forze dell’ordine che hanno attivato le ricerche per rintracciarlo. Dopo giorni, durante i quali è stata setacciata l’intera zona, i carabinieri hanno ritrovato l’auto dell’uomo, in fondo ad una scarpata nel territorio di Trebbio, frazione di Pescaglia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Investito e ucciso da un tram mentre va a scuola: la vittima è un ragazzo di 14 anni

Sul luogo del ritrovamento sono arrivati alcuni mezzi dei vigili del fuoco. I pompieri hanno provveduto al recupero del veicolo, all’interno dell’abitacolo il corpo ormai del 51enne. A nulla sono serviti i tentativi di rianimazione, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Dramma in un appartamento: donna trovata morta, grave la sorella

I militari dell’Arma hanno provveduto ai rilievi di legge stanno ora indagando per stabilire cosa sia accaduto. Secondo quanto ricostruito, scrivono i colleghi della redazione di Fanpage, il 51enne, forse colto da un malore alla guida, sarebbe poi rimasto vittima di un incidente stradale: l’auto, dopo aver sbandato, sarebbe precipitata per diversi metri nel dirupo finendo tra la vegetazione.