Questi tre segreti su Disneyland Paris nessuno te li ha mai detti, è davvero incredibile. Oggi vogliamo farti uno spoiler, tu ci credi?

Disneyland Paris è un complesso turistico molto noto ed apprezzato da grandi e piccini, è l’insieme di due parchi a tema Disney con attrazioni, negozi, shop, alberghi, ristoranti e tanto altro ancora.

E’ di proprietà delle società francesi Euro Disney S.C.A e della Walt Disney Company, nel parco si parla prevalentemente il francese e l’inglese ma essendoci turisti da tutto il mondo è possibile beccare anche chi parla qualche parolina di italiano.

Ogni anno milioni di visitatori si lasciano incantare dalla sua magia, soprattutto nel periodo natalizio, periodo perfetto per un fine settimana romantico e all’insegna del divertimento.

Tre segreti su Disneyland Paris, devi necessariamente sapere che….

Dal momento che è una meta molto ambita è necessario prenotare con largo anticipo per accaparrarsi anche le offerte low cost del momento. Un fine settimana è il regalo perfetto per trascorrere momenti di relax e di assoluto stupore.

Su Tik Tok siamo incappati in un video che spoilera tre segreti di Disneyland Paris e a detta dell’autore, nathan.fg, il parco divertimento non vuole in nessun caso che si sappiano.

Da molto tempo si vocifera che tutte le ossa presenti nella sezione “I Pirati dei Caraibi” siano ossa vere. Pare che nel 2014 ci sia stata un’intervista da uno degli addetti il quale avrebbe affermato che lo scheletro che si trova sopra il letto nella stanza del tesoro sia fatto di ossa vere.

Sotto il villaggio c’è un enorme rete di tunnel segreti che vengono usati dai personaggi per non farsi vedere in giro ma comparire ed apparire in modo del tutto magico, per far passare le ambulanze in caso di malore o la polizia per l’ordine pubblico.

Quando si entra all’interno delle mura c’è un gradevole odore di vaniglia, l’essenza sarebbe spruzzata dalla struttura con dei condotti d’aria per far rilassare le persone e fargli venire fame.