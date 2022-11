Oroscopo di novembre, questi segni saranno perseguitati dalla sfortuna

Novembre è arrivato e con esso è possibile scoprire quelli che sono i segni zodiacali perseguitati dalla sfortuna e quelli invece molto fortunati.

Oggi ti proponiamo una classifica davvero imperdibile, ovvero quella dei segni zodiacali che nel mese di novembre saranno perseguitati dalla sfortuna e quelli invece che saranno molto fortunati.

Una volta scoperta la verità non potrai credere ai tuoi occhi, abbiamo salutato il mese di Ottobre con qualche piccola speranza, ma siamo davvero sicuri che Novembre sarà il mese della svolta? Per alcuni segni lo sarà per altri invece…

Ecco i segni perseguitati dalla sfortuna e quelli decisamente fortunati

Siete pronti a conoscere cosa ci dicono le stelle in base ai segni più fortunati e più sfortunati nel mese di Novembre? In questo periodo le fasi lunari sono in continuo movimento e con la loro influenza vanno a modificare notevolmente l’andamento dei segni zodiacali, specie per quanto concerne la sfortuna. Scopriamo quindi come sarà novembre.

Segni fortunati:

Cancro: ci sono importantissime novità da carpire al volo. Il mese di Novembre vi darà delle belle soddisfazioni. Ricordate che ogni lasciata è persa.

Pesci: Dopo molto penare arriva il sereno anche per voi, finalmente tutto sta girando per il verso giusto. Tutti i sacrifici che avete fatto saranno ben ricompensati.

Ariete: Avete trascorso dei giorni da dimenticare ma ora c’è la svolta. Se il lavoro vi ha soffocato ora potete vivere con più tranquillità. In questo periodo farete il carico di energie.

Segni sfortunati:

Acquario: Avrete modo di mettere in discussione diverse cose, in primis il lavoro. Se state vivendo un periodo negativo vi conviene smuovere la vostra vita.

Toro: Dovete tenere i nervi saldi, Novembre sarà un mese difficile. Attraverserete una tempesta e solo con la fermezza del vostro animo ne uscirete vincitori.

Vergine: Finora avete avuto tutto in maniera molto facile, la pacchia è finita! A Novembre ci si rimbocca le maniche. Avrete degli imprevisti, preparatevi a superarli.

