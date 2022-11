Liverpool-Napoli le pagelle e il tabellino della partita valida per la fase a gironi di Champions League: lotta per il primo posto.

Il Napoli, dopo la grandissima vittoria in campionato contro il Sassuolo per 4 a 0, è lanciatissimo in classifica: gli azzurri sono primi a +5 sull’Atalanta seconda. La squadra partenopea, questa sera, torna in campo per affrontare il Liverpool di Klopp. Il match è decisivo: le due squadre si sfidano per il primo posto nel girone di Champions League.

Nel primo tempo, le due squadre si affrontano a viso aperto ma le occasioni scarseggiano. Poche emozioni, se non una bella parata di Meret a pochi minuti dal 45esimo. Si rientra negli spogliatoi sullo 0 a 0.

Nel secondo tempo, i ritmi si alzano. Il Napoli passa con Ostigard sugli sviluppi di un calcio da fermo: l’arbitro annulla però a causa di un fuorigioco millimetrico. Nel finale, i Red trovano due gol insperati: prima Salah sfrutta al meglio una respinta di Meret da calcio d’angolo, poi con un’azione simile Nunez trova il fondo della rete. Finisce 2 a 0: il Liverpool e il Napoli concludono la fase a gironi con 15 punti a testa.

Sconfitta indolore però per gli azzurri, che mantengono così il primato e saranno testa di serie ai sorteggi per gli ottavi. Interrotta però la striscia di 13 vittorie consecutive degli uomini di Splletti, che questa sera sono stati meno brillanti del solito.

Liverpool-Napoli le pagelle e il tabellino della partita

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson 6; Alexander-Arnold 6, Konatè 6.5, Van Dijk 6, Tsimikas 6; Milner 5.5 (Elliot 6), Fabinho 6, Thiago 6; Jones 6, Firmino 5.5, Salah 6.5. All. Klopp.

NAPOLI (4-3-3): Meret 5.5; Di Lorenzo 5.5, Ostigard 6, Kim 6, Olivera 6; Anguissa 6, Lobotka 5.5, Ndombele 5; Politano 5.5 (Lozano s.v), Osimhen 5, Kvaratskhelia 5.5. All. Spalletti.

Reti: Salah, Nunez

RAVE A MODENA, LA POLIZIA SGOMBERA. QUESTA E LE ALTRE NOTIZIE DEL GIORNO NEL TG DI YESLIFE.IT