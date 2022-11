Muore a 22 anni, il pirata della strada era ubriaco e drogato

E’ morta una ragazza di 22 anni, è stata travolta ed uccisa da un coetaneo ubriaco ed ucciso. Pieve del Grappa piange la sua Miriam Ciobanu.

Un incidente ha sconvolto la comunità di Pieve del Grappa, a perdere la vita è la 22enne Miriam Ciobanu. La ragazza è stata travolta ed investita da un coetaneo di 23 anni, ubriaco e drogato.

La giovane risiedeva a Fonte con la sua famiglia ed era originaria di Udine. L’impatto è avvenuto questa mattina intorno alle 4.30 sulla Strada Provinciale 20, in Via Vittorio Veneto.

L’auto che le ha tolto la vita è un’Audi ed era guidata da A.G. originario di San Zenone, il ragazzo viaggiava verso Fonte, ovvero la stessa direzione della ragazza. L’impatto è stato tremendo, la ragazza è morta poco dopo, i sanitari hanno fatto tutto il possibile per salvarla ma le ferite erano troppo gravi, il ragazzo è stato ricoverato in ospedale sotto shock.

Una tragedia senza precedenti, tutti piangono la povera Miriam Ciobanu

Da quel che è emerso da una prima ricostruzione, dopo aver trascorso la serata di Halloween con il fidanzato in una pizzeria, la coppia ha raggiunto il fratello di lui, per rincasare e trascorrere la notte insieme.

Prima di rientrare a casa Miriam ha rassicurato il padre verso mezzanotte dicendogli che l’indomani avrebbero pranzato insieme. Purtroppo il pranzo non ci sarà mai.

Nel bel mezzo della notte, Miriam litiga con il fidanzato in modo pesante, chiama il padre verso le 3 di notte che però non sente il cellulare in quanto dormiva. Per questo motivo ha deciso di rincasare a piedi e nel tragitto verso casa è morta.

Una fatalità che è costata la vita alla giovane, il 23enne è stato arrestato per omicidio stradale risultato positivo all’alcol test ed al droga test.

Centinaia di persone stanno salutando anche su Facebook la povera Miriam, al momento gli inquirenti cercano di capire perché i due fidanzati abbiano litigato in modo così violento.

RAVE A MODENA, LA POLIZIA SGOMBERA. QUESTA E LE ALTRE NOTIZIE DEL GIORNO NEL TG DI YESLIFE.IT