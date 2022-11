Capelli secchi e sfibrati? L’alleato che non ti aspetti si trova in cucina

Capelli secchi e sfibrati? Esistono alternative ai prodotti industriali. I “rimedi della nonna” funzionano anche per i capelli.

Troppo spesso a causa degli agenti esterni o di una cattiva alimentazione i nostri capelli perdono di lucentezza. Si sporcano in fretta, si appesantiscono o, al contrario, diventano secchi e sfibrati. Proprio come per la pelle, ogni tipo di capello va trattato nel modo più adeguato alla sua natura.

In caso di capelli secchi, che faticano ad essere pettinati, esistono numerosi prodotti naturali che possono ricorrere in nostro aiuto. Si tratta di sostanze che usiamo tutti i giorni in cucina e che possono rappresentare una valida alternativa ai prodotti industriali. Vediamo di cosa si tratta.

Capelli sfibrati: le migliori alternative ai prodotti industriali

Il prodotto naturale più indicato per la cura dei capelli secchi è il normale olio da cucina, una sostanza che tutti abbiamo sulle nostre tavole. L’olio è infatti ricco di Vitamina A e Vitamina E, che rallentano l’invecchiamento e favoriscono la circolazione del cuoio capelluto.

Una maschera per capelli efficace è dunque quella realizzata utilizzando solo olio di oliva. Basterà scaldare il prodotto fino a raggiungere una temperatura tiepida. A quel punto basterà applicarlo sulle ciocche già umide, facendo attenzione a non applicarlo sulla cute. Lasciate riposare per 10 minuti, poi sciacquate abbondantemente e procedete a lavare i capelli con lo shampoo. La maschera all’olio d’oliva, in questo caso, vi servirà come sostituta del balsamo.

Una variante di questa maschera è quella che vede l’aggiunta del miele. In questo caso basterà mescolare 2/3 cucchiai di miele con altrettanti di olio d’oliva. Il tempo di posa in questo caso è superiore (circa 25 minuti) ed è consigliabile coprire le spalle con un asciugamano o direttamente i capelli con una pellicola.

Quest’ultima maschera è consigliabile solo per chi ha i capelli davvero molto secchi. Successivamente alla sua applicazione è necessario risciacquare a fondo e procedere con due mandate di shampoo.

