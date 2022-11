Federica Panicucci incanta Instagram, la sua libertà emoziona i fan specie i più affezionati. Ecco la conduttrice cos’ha fatto per meritare una valanga di cuoricini.

Nata a Cecina il 27 ottobre del 1967, Federica Panicucci è cresciuta con la sorella Michela alla quale è fortemente legata. Fin da ragazza è stata appassionata di spettacolo ragion per cui fa di tutto per entrare nel mondo dei vip.

Ci riesce diventando la centralinista di Portobello, un programma (famosissimo) con Enzo Tortora, dopo questa prima esperienza la sua carriera vola e diventa un volto Rai e Mediaset.

Nella sua lunga e scintillante carriera la Panicucci ha condotto un’infinità di programmi televisivi di notevole successo, oggi è la padrona di casa a Mattino Cinque.

Nel 2006 ha sposato il Dj Mario Fargetta dal quale ha avuto due figli, il rapporto è finito dopo una decina di anni e si è accompagnata a Marco Bacini, il 2016 è stato un anno particolare da una parte l’amore del nuovo compagno dall’altro la morte del padre che l’ha distrutta completamente.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —–> Re Carlo III sorprende tutti: la decisione drastica è uno smacco al figlio Harry. Il Regno è con lui

Una foto che vale più di mille parole, la Panicucci inchioda Instagram

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —–> Jessica Melena, la FOTO che terrorizza il web: “Come hai potuto?”. Fan increduli

La bella e brava Federica è molto seguita su Instagram, le piace condividere con i suoi fan moltissimi momenti della sua quotidianità, il lavoro, qualche piccola chicca familiare ed anche qualche momento di relax.

L’ultimo post l’ha dedicato ad un weekend a Barcellona, la conduttrice ha staccato la spina ed è volata in Spagna con il suo compagno al fine di rilassarsi un pò tra gli innumerevoli impegni.

In molti hanno notato la sua libertà, quella voglia di vivere che la contraddistingue sempre e comunque in ogni situazione. Federica ha totalizzato milioni di cuoricini e commenti, tutti hanno voluto farle i complimenti per il sorriso smagliante e l’infinita bellezza.

STRAGE IN PIAZZA, E’ UNA MATTANZA. IL VIDEO NEL TG DI YESLIFE.IT