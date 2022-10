Jessica Melena, la FOTO che terrorizza il web: “Come hai potuto?”. Fan increduli

Jessica Melena sconvolge i fan su Instagram, tutti sono increduli e messaggi di stupore si fanno largo tra le emoticon. Ecco cos’ha fatto la moglie di Ciro Immobile.

Jessica Melena, classe 1990, è nata a Bucchianico, un piccolissimo paesino in provincia di Chieti. E’ diventata famosa per essere la moglie del giocatore Ciro Immobile, nel 2017 però ha iniziato a comparire sul piccolo schermo e si è affermata come Influencer su Instagram

Il suo sogno nel cassetto era quello di diventare una criminologa, poi una volta conosciuto Ciro, si è focalizzata su altri obiettivi come ad esempio mettere su famiglia. Oggi Jessica ed Immobile sono genitori di quattro figli, l’ultimo nato pochi mesi fa.

Nel 2014 Ciro e Jessica si sono sposati, è stata un’unione molto sentita e partecipata nonché piena d’amore.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Virginia Raffaele si ribattezza “Milza”, il perché clamoroso spoilerato sul web: “…e che trio”

Jessica Melena, una foto che fa morire di paura tutti

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —–> Bonus 200 euro a famiglia, ma solo in queste regioni: come fare domanda

Come detto poc’anzi, Jessica è molto seguita su Instagram, il suo profilo vanta milioni di follower. Ogni giorno mette a conoscenza i suoi fan con piccole pillole di quotidianità ed anche questa volta ha voluto mostrare al web cos’ha combinato.

In tantissimi hanno commentato con particolare stupore lo scatto che ha movimentato la domenica, “Come hai potuto ricreare un costume così bello?”, scrive qualcuno, “Siete simpaticissimi”, risponde qualche altro.

Jessica e Ciro si sono travestiti per Halloween, entrambi indossano due costumi davvero spaventosi e ben studiati nei minimi particolari. Naturalmente la festa non è solo per mamma e papà ma anche per i piccoli di casa che si sono travestiti a loro volta. Tutti sono prontissimi per un party da paura.

La coppia è innamoratissima, insieme condividono tanti momenti speciali, si supportano come il primo giorno ed ogni occasione è una vera prova d’amore. I fan li amano, anche se vip, sono persone molto semplici che sanno vivere la vita con piccoli momenti speciali.

X-FACTOR: SCONTRO FEDEZ-DARGEN D’AMICO. IL VIDEO NEL TG DI YESLIFE.IT