Elisa Isoardi, il décolleté in bella mostra non lascia scampo: fan colpiti e affondati – FOTO

La bellissima Elisa Isoardi fa innamorare tutti i suoi follower, l’ex Miss Italia è una vera diavoletta di Halloween.

Elisa Isoardi è una famosissima conduttrice di 38 anni, è originaria di Cuneo ed è anche un ex modella ed ex Miss Italia 2000. Nel tempo ha avuto modo di collaborare in molteplici trasmissioni, ricordiamo “La prova del cuoco”, la più recente.

Per molto tempo è stata in prima pagina sulle riviste patinate in merito alla sua storia con Matteo Salvini, Leader della Lega. Negli anni ha partecipato anche a “Ballando con le stelle” e “L’Isola dei famosi”, come concorrente, in pochi sanno che Elisa è stata elogiata dalla rivista The Sun per la sua bellezza mediterranea che incarna perfettamente la donna italiana.

Elisa Isoardi è incantevole, la foto non lascia scampo

La conduttrice ama molto interagire con il suo pubblico sia in televisione che suoi suoi canali social, per questo motivo possiamo tranquillamente affermare che si è affermata anche come influencer dal momento che è seguita da milioni di follower.

Ogni giorno, Elisa, posta contenuti divertenti e leggeri, foto, storie, video reel, ogni occasione è buona per mostrare un pò della sua normale quotidianità e questo ai fan piace visto che si è creata una vera community virtuale.

Tutti sono pronti a sostenere la loro beniamina e a commentare ogni singola sfumatura, l’ultimo scatto, dedicato ad Halloween ha colpito ed affondato milioni di fan.

Uno sguardo da cerbiatta, un top ricamato in pizzo che lascia intravedere un décolleté a dir poco perfetto, l’effetto vedo non vedo è l’apoteosi della malizia, i capelli raccolti poi non lasciano scampo, Elisa è perfetta nella sua incredibile semplicità.

In milioni commentano felici lo scatto, uomini e donne, senza remore, le fanno sapere che la sua perfezione è davvero unica.

