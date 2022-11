Vacanze in Italia, 5 mete low cost tutte da scoprire: mai visti prezzi così!

Desideri viaggiare, ma non sai dove andare? Ecco cinque mete lowe cost che non puoi proprio perderti.

Con la fine del periodo estivo/autunnale, è giunto il momento di rivedere i propri piani per le vacanze. Le mete cambiano così come i periodi di ferie e le necessità di ognuno. Trovare un posto che non solo rispetti e propri gusti, ma che rientri anche nel budget che si ha a disposizione non è affatto semplice. Ciò che è certo, però, è che tali mete esistono e a aspettano solo di essere scoperte.

Ecco dunque una lista delle principali località italiane dove passare un weekend low cost all’insegna del buon cibo e dei panorami mozzafiato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Internet casa: quali opportunità con la fibra ottica?

Italia, 5 mete low cost da non perdere

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Limone, non solo in cucina: le proprietà benefiche che nessuno conosce

1. Ischia: si tratta di uno dei luoghi migliori in Italia per rapporto qualità/prezzo. Nonostante sia principalmente una meta estiva, può essere appezzata anche nel periodo invernale grazie suoi numerosi complessi termali. È facilmente raggiungibile da Napoli e dalle isole limitrofe e vanta una vasta quantità di ristoranti di ottima qualità a basso prezzo.

2. Perugia: bella da vedere e contenuta nei prezzi. Perugia è una città che offre una meravigliosa visuale sulle colline ed una piacevole atmosfera di casa. È facilmente visitabile in due giorni.

3. Trapani, Marsala e zone limitrofe: se volete visitare un luogo pieno di cultura senza spendere un capitale, la Sicilia fa proprio al caso vostro. Bella sia d’invero che d’estate, questa regione offre migliaia di opportunità e cibo a poco prezzo. Ammirate il tramonto sulle pittoresche saline di Marsala e concedetevi una camminata tra le rovine greche della Valle dei Templi, nei pressi di Agrigento.

4. Sicilia barocca: un’altra alternativa, sempre restando all’interno della Sicilia, è quella di visitare il centro-sud dell’isola. Si tratta di una zona di città barocche dal fascino senza tempo (di cui la più famosa è sicuramente Noto, con la sua imponente cattedrale).

5. San Gimignano: un piccolo borgo della Toscana dove assaggiare le specialità regionali e bere del buon vino a prezzi modici. Godetevi la meravigliosa vista sulle colline verdeggianti a sud-ovest di Firenze.