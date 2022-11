Letizia di Spagna è un’icona di stile ed eleganza, come indossa lei i jeans a 50 anni non li indossa nessuno: eccome come emularla.

La regina Letizia di Spagna ha fatto una capatina alla fiera della BioCultura di Madrid dando una lezione di stile, a molte ha insegnato ad indossare i jeans skinny anche a 50 anni, solo grazie al suo trucco, tutte potranno sembrare più giovani e magre.

I nuovi look sfoggiati da Letizia fanno molto discutere, alcuni in male, altri in bene. Talvolta è risultata un po’ eccentrica sopra le righe, molto sensuale ed ammiccante, un look poco adatto ad una reale. Altri abiti indossati invece sono risultati totalmente perfetti, anche se spesso low cost.

Girando per la città, la regina preferisce indossare capi molto comodi così come scarpe, conferendole un tono sbarazzino e molto easy.

Ecco Letizia di Spagna che da lezioni di stile

Letizia si è presentata alla fiera con il marito Felipe, lei indossava una felpa molto larga a righe blu e bianche con qualche bottone ad impreziosire, un comodo jeans skinny e scape da ginnastica.

Come accessori ha scelto una borsa a due manici nella quale ha infilato una giacca blu e bianca che si abbonava perfettamente alla maxi felpa. Un look estremamente semplice da replicare senza spendere una fortuna.

Il make up molto naturale ed i capelli sciolti che le cadevano sulle spalle, le conferivano un’aria giovanile, rendendola di 10 anni più giovane, per questa ragione la scelta dei volumi è stata senz’altro azzeccata: la maxi felpa ed il jeans stretto le hanno donato una silhouette invidiabile.

Letizia partecipa attivamente alla vita della Nazione, tra gli stand si aggirava in incognito per non dare nell’occhio ed evitare qualsivoglia evento in pompa magna. Una regina semplice che sa scendere dal trono e mescolarsi tra la gente.