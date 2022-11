La catena tedesca ha deciso che per questa settimana voleva dare ai suoi clienti tanti prodotti a prezzi stracciati. Non ci credete? Guardiamo il volantino.

Lidl nel mondo vanta più di 10mila punti vendita in 30 Paesi dove da sempre è considerata una garanzia in termini di qualità-prodotto messo in vendita.

In Italia il suo debutto nel 1994 è stato visto inizialmente come qualcosa di molto diverso dalla mentalità nazionale attaccata alla cultura culinaria del Paese, In pochi anni però ha saputo portare una ventata di novità all’interno del commercio concorrenziale con promozioni che puntano sull’eccellenza delle materie prime e scontistiche settimanali che catturano i clienti affezionati ma anche quelli nuovi affascinati da quanto proposto sugli scaffali.

Dal 13 al 18 novembre Lidl anticipa il Black Friday con sconti a diro poco incredibili, avete già visto il volantino della settimana in atto? Serve affrettarsi.

Tanti prodotti gourmet a meno di 3 euro: riempite il carrello e fate scorta

Se ancora non avete aperto il volantino ci pensiamo noi nell’aggiornarvi su alcune offerte a cui non potete dire di no, visto che sono tutti prezzi ben al di sotto dei 3 euro. Tutti ottimi prodotti per cui fare scorta e tenere buoni in dispensa visto l’avvicinarsi delle feste di Natale e le cene con gli amici.

Focaccia formaggio e pesto – 2,99 euro

Pizza con caciocavallo silano DOP e olive taggiasche –2,79 euro

Pasta ai 3 sapori (a tema monumenti d’Italia) – 1, 19 euro

Mezzelune con Pecorino Romano DOP e pepe – 1,69 euro

Tagliatelle al limone bio – 0,99 euro

Margherite salsiccia e spinaci – 1,99 euro

Pici con 100% semola toscana) – 1, 29 euro

I prodotti citati fanno parte della linea esclusiva firmata Lidl “Italiamo” che valorizza le eccellenza nazionali comprese le Dop e Igp del Paese. Per i buon gustai però le offerte sul volantino continuano, come ad esempio il Barbera D’Asti Docg a 2,09 euro! Cosa aspettate? Le offerte finiscono!