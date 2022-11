Un uomo di 51 anni è morto in ospedale dopo due giorni di agonia in ospedale, dove è arrivato in seguito ad un incidente stradale avvenuto tra Buttrio e Manzano, in provincia di Udine.

Andrea Beltramini, di 51 anni, è morto ieri all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove si trovava ricoverato da due giorni dopo essere stato investito da un’auto.

L’incidente era avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica 13 novembre lungo la strada regionale nel tratto compreso tra Buttrio e Manzano. Il 51enne, secondo quanto riporta Friuli Oggi, si trovava in sella alla sua bicicletta quando, per cause ancora da determinare, è stato centrato in pieno da una vettura, un’Audi, nei pressi di un supermercato. Un impatto molto violento che ha fatto terminare sull’asfalto la vittima.

Sul luogo dell’incidente, in pochi minuti, si è precipitato lo staff medico del 118. Considerata la situazione è stata inviata l’eliambulanza. I sanitari, dopo le prime cure sul posto, il ciclista è stato caricato sull’elisoccorso e trasferito presso l’ospedale del capoluogo friulano. Qui è stato disposto il trasferimento nel reparto di terapia intensiva, dove è rimasto ricoverato per due giorni. Purtroppo, riporta Friuli Oggi, è sopraggiunto il decesso per le gravi lesioni riportate, in particolar modo un trauma cranico.

I rilievi di legge e le indagini sono stati affidati ai carabinieri della compagnia di Palmanova che dovranno chiarire le cause del sinistro.