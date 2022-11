Un militare in congedo di 56 anni è stato ucciso a coltellate nella sua abitazione di Vittorio Veneto (Treviso): accompagnato in caserma il figlio 24enne.

Omicidio la notte scorsa in un appartamento di Vittorio Veneto, in provincia di Treviso. Un uomo di 56 anni è stato ucciso a coltellate nella sua abitazione, dove viveva con il figlio, un 24enne con problemi psichici, e la moglie.

Proprio quest’ultima avrebbe chiamato le forze dell’ordine. I carabinieri recatisi sul posto hanno rinvenuto il cadavere dell’uomo che presentava delle ferite d’arma da taglio e contusioni. Gli inquirenti che stanno indagando sul caso ipotizzano che il 56enne sia stato ucciso dal figlio.

Francesco de Felice, militare in congedo di 56 anni, è stato trovato senza vita nella sua abitazione, sita in via Rosolen a Vittorio Veneto, in provincia di Treviso.

L’allarme è stato lanciato la scorsa notte, tra martedì 15 e mercoledì 16 novembre, dalla moglie dell’uomo che ha segnalato l’accaduto ai carabinieri. Immediatamente presso l’appartamento sono intervenuti i militari dell’Arma del comando provinciale di Treviso ed il medico legale. Dai primi accertamenti, scrive Il Corriere del Veneto, sul corpo dell’ex militare sono state rinvenute ferite d’arma da taglio e contusioni varie. De Felice, secondo gli inquirenti, sarebbe stato assassinato sul divano di casa, forse mentre dormiva, colpito da diverse coltellate, sferrate con un coltello da cucina, e con un oggetto contundente.

In casa al momento della tragedia, oltre alla moglie, era presente anche il figlio della vittima, un ragazzo di 24 anni affetto da problemi psichici ed in cura presso un centro. Il giovane, trovato in stato confusionale sul pianerottolo dell’abitazione, scrive la redazione de Il Corriere del Veneto, è stato accompagnato in caserma per essere sentito. Gli investigatori sospettano che possa essere stato proprio il 24enne a colpire a morte il genitore.

Non è ancora chiaro quale possa essere il movente del delitto, si ipotizza che alla base possano esserci presunti dissidi familiari.