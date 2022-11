Nel pomeriggio di ieri a Pellegai di Mel, in provincia di Belluno, un uomo di 56 anni e la madre di 88 sono stati trovati morti in casa: ipotesi omicidio-suicidio.

Una vera e propria tragedia quella consumatasi ieri a Pellegai di Mel, in provincia di Belluno, dove un uomo di 56 anni e la madre 88enne sono stati trovati morti in casa. L’allarme è stato dato dall’altra figlia della donna che si è recata presso l’abitazione, preoccupata di non riuscire a contattare i familiari.

Immediatamente sul posto si sono precipitati i carabinieri che hanno provveduto agli accertamenti del caso. Dai primi riscontri, sembra essersi trattato di un omicidio-suicidio: il 56enne avrebbe ucciso la madre a coltellate, poi si sarebbe tolto la vita utilizzando la stessa arma.

Sono in corso le indagini su quanto accaduto ieri pomeriggio, martedì 15 novembre, a Pellegai, frazione del comune di Mel, in provincia di Belluno. Una donna ed il figlio sono stati trovati privi di vita all’interno di un’abitazione: si tratta di Aurelio Monastier, operaio di 56 anni, e la madre 88enne Antonia Sciocchet.

Secondo quanto riportano varie fonti locali, tra cui la redazione de Il Corriere delle Alpi, a fare la tragica scoperta è stata la sorella del 56enne che, non riuscendo a mettersi in contattato con i due familiari, ha raggiunto l’abitazione, dove la madre, affetta da problemi di salute, viveva da sola. Dopo la segnalazione, sul posto sono arrivati i carabinieri.

I militari dell’Arma, coordinati dalla Procura della Repubblica, hanno avviato gli accertamenti e le indagini per determinare quanto avvenuto. Da quanto appurato, sui cadaveri sono state rinvenute ferite compatibili con un’arma da taglio. L’ipotesi più accreditata al momento, riferisce Il Corriere delle Alpi, è quella dell’omicidio-suicidio: Monastier avrebbe aggredito e ucciso la madre colpendola con una coltellata all’addome, poi si sarebbe recato nel magazzino della casa e si sarebbe tolto la vita tagliandosi la gola con la stessa arma. Gli inquirenti escluderebbero per ora l’eventuale coinvolgimento di terzi.

Nelle prossime ore, per stabilire con certezza la dinamica dell’accaduto, l’autorità giudiziaria potrebbe disporre l’autopsia sulle salme che sono state trasferite in obitorio.