Una maestra elementare di 48 anni è rimasta vittima di un incidente avvenuto ieri pomeriggio sulla statale 309 a Cavanella D’Adige, frazione di Chioggia (Venezia).

Incidente mortale nel pomeriggio di ieri lungo la statale 309 a Cavanella D’Adige, frazione di Chioggia (Venezia). A perdere la vita una donna di 48 anni, la cui auto si è scontrata contro un tir che procedeva nel senso di marcia opposto.

L’impatto ha ridotto ad un ammasso di lamiere la vettura. I soccorritori hanno estratto la 48enne dall’abitacolo ma non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Presenti sul posto, oltre ai sanitari, anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Francesca Penzo, maestra elementare di 48 anni residente a Chioggia, in provincia di Venezia, è la vittima del terrificante incidente stradale verificatosi nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 14 novembre, lungo la statale 309 all’altezza della frazione di Cavanella D’Adige.

Stando alle prime ricostruzioni, come riporta Il Gazzettino, la 48enne stava percorrendo la statale in direzione Venezia alla guida della sua Lancia Ypsilon quando, per cause ancora da stabilire, la vettura ha impattato frontalmente contro un tir che procedeva in direzione opposta. Uno scontro violentissimo che non ha lasciato scampo all’automobilista, rimasta incastrata tra le lamiere. Alcuni automobilisti in transito hanno chiamato il 118 ed hanno provato a soccorrere la maestra.

Necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno estratto la donna dalle lamiere affidandola alle cure del personale medico del 118. Dopo numerosi tentativi di rianimarla, alla fine si sono arresi costatandone il decesso. Fatali le lesioni riportate nello scontro.

A determinare la dinamica esatta dell’accaduto saranno gli agenti della Polizia Locale che si sono occupati dei rilievi sul posto. Dai primi accertamenti, scrive la redazione de Il Gazzettino, pare che ad invadere la corsia opposta sia stata la Lancia della vittima, ma non è chiaro per quale ragione. Tra le ipotesi quelle di un malore o di un sorpasso azzardato.