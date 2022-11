Un assicuratore di 51 anni è morto ieri mattina a Montecchio di Vallefoglia, in provincia di Pesaro e Urbino, dopo essersi sentito male mentre scendeva dalla sua vettura.

Dramma nella mattinata di ieri a Montecchio di Vallefoglia, in provincia di Pesaro e Urbino. Un uomo di 57 anni è stato stroncato da un malore mentre stava scendendo dalla propria auto, appena parcheggiata per andare a lavoro.

Un passante, notando il 57enne riverso sul volante del veicolo, ha immediatamente chiamato il numero unico per le emergenze. Arrivato sul posto, lo staff medico del 118 non ha potuto far altro che dichiarare la morte dell’uomo.

Montecchio di Vallefoglia, malore mentre scende dall’auto: assicuratore di 51 anni trovato morto

Stroncato da un malore mentre andava a lavoro. Questo il tragico destino di Patrizio Pierucci, assicuratore di 57 anni, deceduto ieri mattina, lunedì 14 novembre, a Montecchio, piccola frazione del comune di Vallefoglia, in provincia di Pesaro e Urbino.

Pierucci, come faceva di solito, era uscito di casa per andare a lavoro. Giunto nei pressi della sua agenzia, intorno alle 8, riportano i colleghi de Il Resto del Carlino, il 57enne ha parcheggiato la sua auto in via Pio La Torre, ma mentre stava scendendo dalla vettura si è sentito male e si è accasciato sul volante. Un uomo che stava camminando lungo la strada, notandolo riverso nell’abitacolo, ha subito lanciato l’allarme.

La centrale operativa, ricevuta la segnalazione, ha inviato sul posto un equipaggio del 118. I sanitari hanno provato a rianimare l’assicuratore, ma ogni sforzo non hanno dato l’esito sperato: alla fine è stato constatato il decesso. Da quanto appurato, a provocare la morte un malore improvviso che non avrebbe lasciato il tempo all’uomo neanche di chiedere aiuto.

La notizia ha gettato nello sconforto l’intera comunità locale che si è stretta intorno ai familiari di Pierucci che, riporta la redazione de Il Resto del Carlino, lascia la moglie e due figli. Messaggi di cordoglio sono apparsi nelle ultime ore anche sui social network.