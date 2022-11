Un’insegnante di 51 anni è morta nel pomeriggio di ieri a Tortolì, in provincia di Nuoro, dopo essere stata investita da una vettura mentre passeggiava con il proprio cane.

Tortolì, travolta da un’auto mentre passeggia con il suo cagnolino: muore insegnante di 51 anni

Una donna è stata investita e uccisa da un’auto nel pomeriggio di ieri, lunedì 14 novembre, a Tortolì, in provincia di Nuoro. La vittima è Beatrice Ubaldi, 51enne insegnante di scuola superiore originaria di Urbino, ma residente da anni in Sardegna.

La donna era uscita di casa per una passeggiata con il suo cagnolino. Mentre percorreva viale Pirastu, riporta la redazione de L’Ansa, una Fiat Panda condotta da un uomo ha centrato in pieno la 51enne e l’animale scaraventandoli sull’asfalto.

Immediato l’intervento dello staff medico del 118. I soccorritori hanno avviato le manovre di rianimazione, ma dopo circa due ore, hanno gettato la spugna dichiarando il decesso dell’insegnante: troppo gravi le ferite riportate nell’impatto. Nulla da fare anche per il cane della 51enne, morto sul colpo dopo essere rimasto schiacciato da una ruota della vettura.

Accorsi anche gli agenti della Polizia Stradale e quelli della Polizia di Stato che hanno provveduto ai rilievi di legge ed ora stanno indagando per chiarire la dinamica del sinistro. Dai primi riscontri, sembra che il conducente della Panda abbia frenato per evitare l’urto senza, però, riuscirci. L’uomo, scrive l’Ansa, risulterebbe indagato per omicidio stradale e verrà sottoposto agli esami di rito per chiarire se si trovasse alla guida sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti.