In un tragico incidente stradale, avvenuto la notte scorsa sulla provinciale 91, è morto l’assessore alla Cultura di Palazzo Pignano (Cremona).

Sotto choc l’intera comunità di Palazzo Pignano (Cremona). La notte scorsa ha perso la vita in un terrificante incidente stradale l’assessore alla Cultura. L’auto alla guida della quale si trovava il 30enne è entrato in collisione con un camion cisterna.

Per estrarre l’automobilista dall’abitacolo sono intervenuti i vigili del fuoco, ma purtroppo era ormai troppo tardi: il 30enne è deceduto sul colpo. Ferito lievemente, invece, il conducente del mezzo pesante. Presenti sul posto anche i carabinieri per i rilievi di legge.

Palazzo Pignano, incidente stradale nella notte: morto l’assessore alla Cultura Luca Restelli

Ancora sangue sulle strade del nostro Paese. La scorsa notte, tra domenica 13 e lunedì 14 novembre, un incidente stradale è costato la vita ad un uomo. La vittima è Luca Restelli, archeologo di Pandino e assessore alla Cultura del comune di Palazzo Pignano, in provincia di Cremona.

Restelli, secondo una prima ricostruzione, come riferisce la redazione de Il Giorno, stava percorrendo la provinciale 91 alla guida della sua Fiat Punto. Nel tratto tra Nosadello e Spino d’Adda, per cause ancora da determinare, l’utilitaria si è scontrata con un camion cisterna per il trasporto del latte, condotta da un uomo di 36 anni. L’urto è stato violentissimo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Incendio divampa all’interno di un appartamento: morto un uomo

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco e del personale medico del 118. I pompieri hanno estratto il 30enne dalle lamiere dell’auto e lo hanno affidato ai sanitari ai quali non è rimasto altro che constatarne la morte che sarebbe sopraggiunta sul colpo. Ferito lievemente, riferisce Il Giorno, il conducente della cisterna.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Ragazza di 23 anni scomparsa: trovato il cadavere lungo un torrente

Oltre ai soccorsi, sono arrivati anche i carabinieri che si sono occupati dei rilievi per stabilire con precisione le cause dello scontro.

La notizia si è subito diffusa a Palazzo Pignano gettando nello sconforto l’intera comunità locale. Tanti i messaggi di cordoglio, anche sui social network, per la famiglia. Un post è apparso anche sulla pagina Facebook del comune: “Purtroppo siamo a comunicare una notizia che mai avremmo voluto dare. Il nostro amico, professionista e collaboratore: l’Assessore alla Cultura, Luca Restelli, la scorsa notte è venuto a mancare in un incidente stradale. Ci stringiamo con commozione ed affetto attorno alla sua famiglia. R.I.P.”.