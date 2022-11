Un ragazzo di soli 27 anni è stato trovato senza vita ieri mattina nella sua abitazione di Caraglio, comune in provincia di Cuneo. A dare l’allarme la sorella.

Aveva solo 27 anni il ragazzo originario della Sardegna che ieri mattina è stato trovato morto in casa a Caraglio, in provincia di Cuneo, dove si era trasferito per lavorare. La segnalazione è arrivata ai soccorsi dalla sorella del 27enne che non riusciva a contattarlo telefonicamente.

Tempestivo l’intervento dei soccorsi che, entrati nell’abitazione, hanno fatto la terrificante scoperta. Per il giovane non c’è stato più nulla da fare: a causare il decesso sarebbe stato un improvviso malore che lo avrebbe stroncato mentre dormiva.

Un malore nel sonno, così se n’è andato Lorenzo Basciu, operaio di 27 anni originario di Sant’Antioco, nella provincia del Sud Sardegna. La tragedia nella notte tra sabato 12 e domenica 13 novembre nella sua abitazione di Caraglio (Cuneo). Qui si era trasferito per lavorare in un’azienda che si occupa della produzione di sollevatori.

A chiamare il numero unico per le emergenze, come scrivono alcune testate locali tra cui L’Unione Sarda, è stata la sorella di Lorenzo, preoccupata per le mancate risposte del giovane al telefono. Dopo la segnalazione, la centrale operativa ha inviato sul posto un equipaggio del 118, intervenuto insieme ad una squadra dei vigili del fuoco e le pattuglie dei carabinieri.

I soccorritori hanno fatto ingresso in casa ritrovandosi davanti alla drammatica scena: il corpo senza vita del 27enne. A nulla sono serviti i tentativi di rianimazione degli operatori sanitari che alla fine hanno potuto solo constatarne il decesso.

Da quanto appurato, secondo i primi accertamenti, Basciu sarebbe stato stroncato da un malore mentre dormiva, forse un’improvvisa crisi cardiaca. Il giovane, riporta la redazione de L’Unione Sarda, da tempo era affetto da problemi di cuore.

A determinarlo con precisione potrebbe essere l’esame autoptico che l’autorità giudiziaria potrebbe stabilire nelle prossime ore sulla salma.