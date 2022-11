Il caro vita incombe sulle vite degli italiani così come il Canone Rai, sai che se hai una determinata età non devi pagarlo? Ti spieghiamo come.

Da moltissimi anni gli italiani pagano il Canone Rai in bolletta, una tassa (fissa) che si presenta ogni anno. L’idea di Canone nasce nel 1938 ed inizialmente era applicata a chi preferiva l’ascolto ad alcuni canali radio rispetto ad altri.

Era un abbonamento di 8 lire all’anno successivamente traslato alla televisione con il tempo, quando furono inventati i primi dispositivi elettronici. Con il tempo l’abbonamento è diventata tassa ed il costo è sostanzialmente aumentato, fino ad arrivare a 110 euro l’anno, modificata dal Governo Renzi in 90 euro (quota attuale).

Paghiamo il canone con cadenza mensile o bimestrale a seconda di quelle che siano le nostre bollette della luce a prescindere se guardiamo o meno la televisione. Quindi chiunque sia titolare di un’utenza elettrica paga il Canone Rai.

Ecco chi non deve pagare il Canone Rai, che fantastica notizia

In pochi sanno che è possibile ovviare il pagamento di questa tassa tanto discussa nel tempo. Esistono alcune categorie di persone che non hanno l’obbligo di pagare la quota annua.

Tutti coloro che non sono in possesso di una televisione in casa . La procedura però è un po’ complessa, in quanto è necessaria una documentazione che certifichi come in quella determinata abitazione non vi sia nessun apparecchio televisivo.

. La procedura però è un po’ complessa, in quanto è necessaria una documentazione che certifichi come in quella determinata abitazione non vi sia nessun apparecchio televisivo. Gli anziani over 75. Questa fascia di età non è soggetta al pagamento se entrambi i coniugi, qualora fosse stato contratto un matrimonio, abbiano un reddito annuo complessivo non superiore ad 8.000 euro.

Questa fascia di età non è soggetta al pagamento se entrambi i coniugi, qualora fosse stato contratto un matrimonio, abbiano un reddito annuo complessivo non superiore ad 8.000 euro. Agenti diplomatici, militari e personale civile, funzionari di organizzazioni internazionali, impiegati consolari. Questa categorie non sono soggette al pagamento se lavorano sul territorio italiano.

Le richieste di esenzione per il pagamento del Canone Rai, dovranno essere presentate dal 1° Luglio fino al 31 Gennaio dell’anno per il quale è richiesto l’esonero del Canone. Per l’anno 2022 è possibile inoltrare la domanda fino al Gennaio 2023.