Nel pomeriggio di ieri, lunedì 14 novembre, una donna è morta mentre prendeva parte ad una battuta di pesca subacquea in località Scauri, a Pantelleria (Trapani). Si tratta di una 36enne originaria di Venezia che stava trascorrendo un periodo di vacanza sull’isola siciliana, come era solita fare.

La giovane, secondo quanto riportano alcune fonti locali tra cui Il Sicilia, si trovava in barca insieme ad un amico per pescare. I due si sarebbero poi immersi con l’attrezzatura, ma la 36enne non è riuscita più a guadagnare la superficie, per cause ancora da determinare. L’amico, notando quanto accaduto, ha individuato la donna, riversa priva di sensi sul fondale, e l’ha riportata sull’imbarcazione avviando le prime manovre di rianimazione.

Nel frattempo sono arrivati gli operatori sanitari che hanno proseguito i tentativi, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Alla fine l’equipe medica ha constatato la morte. Intervenuti anche i carabinieri di Pantelleria che ora stanno indagando sul caso, coordinati dalla Procura della Repubblica di Marsala che ha aperto un’inchiesta.

Per determinare con precisione le cause del decesso, scrive Il Sicilia, l’autorità giudiziaria ha disposto l’esame autoptico sulla salma che è stata trasferita presso il cimitero di Kamma.