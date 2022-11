Terribile scoperta ieri pomeriggio a Cremona: una donna di 67 anni è stata trovata senza vita nell’abitazione in cui viveva. Sul posto i soccorsi e le forze dell’ordine.

Ieri, lunedì 14 novembre, una donna è stata trovata senza vita nella sua abitazione, un appartamento sito in via Nino Bixio a Cremona. Si tratta di una 67enne di cui non sono state rese note le generalità.

L’allarme è partito nel tardo pomeriggio quando, riportano i colleghi di Prima Cremona, la figlia della donna ha contattato il numero unico per le emergenze, preoccupata per le mancate risposte al telefono della madre. Subito si è attivata la macchina dei soccorsi ed in via Nino Bixio si sono recati una squadra dei vigili del fuoco, il personale medico del 118 e le pattuglie dei carabinieri.

I pompieri hanno provveduto a forzare la porta d’ingresso dell’abitazione facendo la terribile scoperta: il corpo della 67enne riverso sul pavimento ormai privo di vita. Ai soccorritori, difatti, non è rimasto altro che constatarne il decesso.

I carabinieri hanno avviato tutti gli accertamenti per determinare quanto accaduto all’interno dell’abitazione. Dai primi riscontri, si legge sull’articolo di Prima Cremona, sembra essersi trattato di una morte per cause naturali: a stroncare la donna molto probabilmente sarebbe stato un arresto cardiocircolatorio improvviso che non le avrebbe lasciato alcuno scampo.

Non è chiaro se la salma sia stata già restituita ai familiari per le esequie o se l’autorità giudiziaria abbia disposto ulteriori accertamenti.