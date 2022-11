Michelle Hunziker non sta più nella pelle, la FOTO intenerisce il web: “Finalmente sta per succedere” – FOTO

Michelle Hunziker ha intenerito il web con uno scatto che vale più di mille parole…finalmente ci siamo, sta per succedere davvero.

E’ un periodo decisamente fortunato per la conduttrice televisiva Michelle Hunziker, sembra che l’uragano Trussardi sia ormai un vecchio ricordo e che le cose tra i due stiano prendendo una piega diversa.

Dopo un’estate decisamente calda e turbolenta, i due si sono dati alla pazza gioia con dei flirt di passaggio dopo la crisi annunciata prima della bella stagione. Pare che la causa del loro allontanamento fosse da ricercare in alcune divergenze caratteriali.

Il gossip ha avuto trippa del gatti dal momento che nello stesso periodo si è annunciata un’altra separazione che sta facendo tribolare i cuori dei fan, quella tra Ilary Blasi e Francesco Totti.

Per Tomaso e Michelle la tempesta è passata, i due si sono riavvicinati, ma un vaso rotto può mai ritornare come prima? Staremo a vedere in questi mesi che saranno sicuramente intensi ed emozionanti.

Michelle è emozionatissima, finalmente sta per succedere

Ed a proposito di emozioni, è di dominio pubblico ormai che Aurora Ramazzotti, primogenita di Michelle avuta con il cantante Eros è in dolce attesa di un maschietto. La notizia è stata festeggiata nel migliore dei modi e tutto è pronto per accogliere il nascituro che dovrebbe venire al mondo a fine febbraio del 2023.

Una foto postata da Michelle ha intenerito i fan: “Chiacchiere, progetti e sogni di mamma e figlia…”, scrive la conduttrice come didascalia. L’emozione di questi giorni è ben visibile sul suo volto sognante, Aurora sta per diventare mamma ed i futuri nonni non vedono l’ora.

In milioni hanno commentato il dolce momento, “Finalmente sta per succedere….sarai nonna”, scrive qualcuno, “Auri sei già donna, il tuo viso è cambiato” risponde qualche altro.

I fan non vedono l’ora di gioire con Aurora, Michelle ed Eros, al momento il nome del bebè è top secret ma qualcuno ha già ipotizzato che avrà un nome particolare, staremo a vedere.