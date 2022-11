Auto, scatta l’obbligo dei pneumatici invernali: le sanzioni per i trasgressori

Per garantire una maggiore sicurezza sulle strade del nostro Paese, è scattato dal 15 novembre l’obbligo dei pneumatici invernali o delle catene da neve.

Dalla mezzanotte del 15 novembre è scattato l’obbligo di circolazione con le gomme invernali. La normativa vige, come disposto dalla relative ordinanza, su molte strade del nostro Paese, soprattutto quelle soggette a nevicate. Per i trasgressori sono previste sanzioni pecuniarie ed il divieto di circolazione del mezzo finché quest’ultimo non verrà munito del necessario equipaggiamento per circolare durante la stagione invernale.

Auto, scatta dal 15 novembre l’obbligo dei pneumatici invernali: le sanzioni previste

È entrato in vigore per gli automobilisti l’obbligo di montare le gomme invernali sui propri mezzi o avere catene a bordo per circolare su quasi tutto il territorio italiano. L’obbligo vige dal 15 novembre e al 15 aprile sulle strade, riporta Il Giorno, inserite nella relativa ordinanza. In molti avranno già provveduto al cambio dei pneumatici, considerando che esiste una deroga secondo la quale il proprietario del veicolo può già montare gomme invernali a partire dal 15 ottobre per evitare file alle officine. Per lo stesso motivo, è prevista una deroga anche per il cambio estivo che può essere effettuato entro il 15 maggio.

La normativa è pensata per aumentare la sicurezza sulle strade durante la stagione invernale. I pneumatici invernali -contrassegnati dalla sigle M+S (Mud & Snow – fango & neve) M-S, M&S, MS o da un simbolo di una montagna o un fiocco di neve– difatti, sono stati progettati per avere una maggiore aderenza sulla strada in condizioni climatiche avverse come neve o pioggia battente diminuendo le possibilità che il mezzo possa sbandare anche durante la frenata.

Nel caso in cui, il proprietario di un veicolo venga trovato sprovvisto dell’equipaggiamento idoneo sarà sanzionato con una multa che va dai 41 ai 168 euro nei centri abitati e dagli 84 ai 335 euro sulle autostrade o sulle strade extraurbane. Inoltre, il veicolo non potrà circolare sino al cambio delle gomme o catene da neve. Per l’inosservanza del fermo sono previsti la sanzione di ulteriori 84 euro e la decurtazione di 3 punti dalla patente.

Esenti dall’obbligo sono i veicoli sui quali sono stati montati pneumatici 4 stagioni, dotati di caratteristiche per circolare su strada durante tutto l’anno.