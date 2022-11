Mete autunnali: queste 2 sono le più quotate. Voli a poco prezzo e atmosfera unica!

Mete autunnali: ecco le più quotate. Vi permetteranno di risparmiare e di godere di panorami mozzafiato.

L’autunno sta per finire, ma a seguito dei cambiamenti climatici sempre più evidenti negli ultimi anni, è possibile che il clima temperato duri ancora per molto tempo. Con gli alberi dai colori variopinti delle foglie ed il sole tiepido di novembre ad illuminare le giornate, sembra dunque il momento per viaggiare.

Ma quali sono le migliori mete da esplorare all’etero? E come rendere il proprio viaggio davvero low cost? Scopriamo quali sono le miglior mete autunnali per rapporto qualità/prezzo.

Weekend low cost: le migliori mete autunnali per rapporto qualità/prezzo

Il Portogallo è sicuramente una meta adatta ad ogni stagione, ma l’autunno è sicuramente tra i momenti migliori per visitarlo. Nonostante non sia più il periodo giusto per fare il bagno nell’oceano (a meno che non siate particolarmente coraggiosi), il clima portoghese è tendenzialmente temperato e vi permetterà di vestirvi con abiti leggeri anche a novembre. Godetevi un weekend a Lisbona, le cui strade colorate risplendono nel sole autunnale, ma non dimenticate anche di prenotare un tour dell’Algarve. Con le sue meravigliose scogliere e le bellissime spiagge, è un luogo magico che conserva il suo fascino senza tempo in ogni stagione.

Una seconda opzione è rappresentata dal Belgio, una nazione che ha in sé i colori pastello dell’autunno. Trovandosi molto vicino al livello del mare, questo stato presenta una grande quantità di fiumi e canali che assumono bellissime sfumature durante l’autunno. I prezzi dei voli tendono a diminuire nel periodo autunnale, arrivando anche a costare 25 o 30 euro se si vola diretti verso la capitale, Bruxelles. Il Belgio è inoltre noto per i suoi bellissimi mercatini di Natale, che apriranno a breve e che illumineranno le strade delle città fino a metà gennaio.

Siete curiosi di saperne di più riguardo alle mete low cost da scegliere per un weekend? Continuate a seguirci qui su Yeslife.it per non perdervi nemmeno un’informazione utile!