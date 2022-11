All’alba di stamane a San Mango Piemonte (Salerno), un 56enne ha ucciso la moglie e successivamente si è impiccato ad un cavalcavia dell’autostrada A2.

Un uomo di 56 anni ha assassinato la moglie 55enne con un coltello da cucina, poi si è impiccato in un cavalcavia dell’autostrada togliendosi la vita. È accaduto questa mattina all’alba a San Mango Piemonte, in provincia di Salerno.

L’omicidio sarebbe avvenuto al culmine di una lite nell’appartamento dove la coppia viveva, poi l’uomo si sarebbe allontanato per farla finita. Presso l’abitazione si sono precipitati i soccorsi del 118 che hanno trasportato la donna in ospedale, dove poi è deceduta. Ferito lievemente, nella colluttazione, anche il figlio della coppia, un 29enne.

San Mango Piemonte, omicidio-suicidio: 56enne uccide la moglie e si impicca a un cavalcavia

Sotto choc la comunità di San Mango Piemonte, piccolo centro di circa 2mila abitanti della provincia di Salerno, dove questa mattina si è consumato un omicidio-suicidio. Un 56enne ha ucciso la moglie, di un anno più giovane, poi si è tolto la vita.

Stando alle prime ricostruzioni, riportano i colleghi di Salerno Today, l’uomo avrebbe ingaggiato una lite con la coniuge all’interno della loro abitazione, al culmine della discussione avrebbe impugnato un coltello da cucina e colpito la 55enne. Subito dopo, ha lasciato la casa e si è recato presso il cavalcavia dell’autostrada A2, tra gli svincoli di San Mango Piemonte e Pontecagnano Nord, dove si è impiccato. Qui sono arrivati i vigili del fuoco che hanno recuperato la salma.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Militare in congedo ucciso a coltellate in casa: ascoltato in caserma il figlio

Presso l’appartamento, invece, sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 che hanno soccorso la donna e l’hanno trasportata all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, dove è arrivata in condizioni disperate. Qui i medici non hanno potuto far nulla per salvarle la vita: poco dopo hanno potuto solo constatarne il decesso per le gravi lesioni riportate. Il figlio della coppia, un 29enne, riporta la redazione di Salerno Today, avrebbe riportato una lieve ferita alla mano nella colluttazione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Madre e figlio morti in casa con ferite d’arma da taglio: indagini in corso

Ora stanno indagando sul caso i carabinieri della compagnia di Salerno che dovranno determinare la dinamica esatta dei fatti e risalire al movente del gesto.