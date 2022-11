Ieri pomeriggio è morta in ospedale a Treviso la ragazza che nei giorni scorsi era stata investita da un Suv a Olmi di San Biagio di Callalta.

Non ce l’ha fatta Blerine Kryeziu, la 24enne di origine kosovara, ma residente a Treviso, che nella serata di venerdì 18 novembre era stata travolta da un Suv a Olmi, frazione del comune di San Biagio di Callalta.

La giovane, intorno alle 19, stava percorrendo a piedi via San Martino per recarsi in un ristorante, dove lavorava come cameriera. Per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, come scrivono i colleghi di Fanpage, una Nissan Juke, condotta da un uomo di 68 anni, l’ha centrata in pieno scaraventandola sull’asfalto.

Il conducente del Suv si è fermato subito ed ha lanciato l’allarme. Sul luogo dell’investimento, dunque, sono arrivati gli operatori sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure alla ragazza e successivamente l’hanno trasportata d’urgenza presso l’ospedale Ca’Foncello di Treviso. Qui è arrivata in condizioni critiche ed i medici hanno fatto il possibile per strapparla alla morte sino al tragico epilogo di ieri pomeriggio, lunedì 21 novembre, quando il cuore di Blerine ha smesso di battere per sempre a causa dei gravissimi traumi riportati.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale a cui ora sono affidate le indagini per chiarire le cause dell’incidente che sarebbe avvenuto, riferisce Fanpage, in un tratto non illuminato. Il 68enne alla guida della Nissan è stato sottoposto ai test per determinare se fosse alla guida sotto effetto di alcol o sostanze stupefacenti, risultati negativi.