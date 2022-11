Un giovane chef di soli 20 anni ha perso la vita ieri pomeriggio a Finocchio, frazione di Roma, in un terribile incidente in moto avvenuto ad un incrocio. Inutili i soccorsi.

Drammatico incidente nel pomeriggio di ieri a Finocchio, frazione di Roma. Una moto, condotta da un ragazzo di soli 20 anni, si è scontrata frontalmente con un’auto, per cause ancora da verificare, all’altezza di un incrocio.

Ad avere la peggio nel violento impatto il giovane centauro, finendo sull’asfalto dopo essere stato sbalzato dalla sella della due ruote. All’arrivo dei soccorsi per il 20enne non c’è stato più nulla da fare. Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi di legge.

Finocchio, scontro frontale ad un incrocio tra auto e moto: morto giovane chef di soli 20 anni

Nel pomeriggio di ieri, domenica 20 novembre, un ragazzo è deceduto a Finocchio, frazione del comune di Roma, in un terribile incidente stradale. A perdere la vita Samuele Melis, chef di soli 20 anni residente a Colle Prenestino.

Il 20enne stava percorrendo via Fontana Candida alla guida della sua moto. Per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, all’altezza dell’incrocio con via di Tor Forame, riporta la redazione de Il Corriere della Città, la due ruote è entrata in collisione con una Opel Mokka che procedeva nel senso opposto di marcia. Un impatto frontale molto violento che ha fatto sbalzare dalla sella il giovane, finito sull’asfalto a diversi metri di distanza.

Subito sono stati allertati i soccorsi, precipitatasi sul luogo dello scontro. Purtroppo, l’equipe medica del 118 non ha potuto far altro che dichiarare il decesso di Samuele, che, scrive Il Corriere della Città, sarebbe sopraggiunto sul colpo.

Oltre ai soccorritori, sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale del VI gruppo Torri a cui sono stati affidati i rilievi di legge che dovranno determinare le cause e la dinamica esatta dello scontro costato la vita al giovane chef. Per permettere le operazioni di soccorso ed i rilievi, la strada è stata chiusa al traffico.